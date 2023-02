El polémico video de Camilo donde insinúa querer tener otro hijo con Evaluna

07 feb. 2023 - 21:00 hrs.

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner vuelven a dar que hablar en redes sociales luego de protagonizar un video donde el cantante le manifiesta su deseo de agrandar su familia.

Hace unos días, la joven pareja estuvo en el ojo del huracán por especulaciones sobre si reconocían o no a Índigo como persona no binaria y hasta tuvieron que emitir un comunicado en el que aseguraban que todo fue un malentendido.

Camilo deja ver que quiere tener otro hijo

Ahora, el cantante colombiano, causó asombro al publicar una serie de videos en sus redes, donde se le ve compartiendo momentos románticos junto a su esposa.

En un primer momento, Camilo se acerca a Evaluna que está acostada en el piso y la toca y le dice: "Evaluna Montaner, los periodistas preguntan cómo haces para haber tenido un hijo hace como quince días y tener ese asdomen", dice pronunciando mal la palabra.

Luego, Camilo subió otra historia en la que bromeando asegura que le compone una canción a Evaluna y comienza a cantarla: “Te componí una canción, lo que yo siento por ti, creo que es amor profundo, qué bonita es nuestra criatura; cuidado te empaco el segundo”, dijo entre risas Camilo.

Fans critican a Camilo por hablar mal

El video, que también compartió el artista paisa en su cuenta de TikTok, generó cientos de reacciones en Internet. Los usuarios, lejos de tomárselo con humor, criticaron la manera en que se expresó.

“Qué hombre más corriente”; “¿Te componí?”; “Te componí, rayos de qué planeta eres, en este planeta se dice te compuse”; “Nunca he entendido porque este par no me hacen nada de gracia”; "Te componí... mató el idioma y ni qué decir de ese poema”, fueron algunas de las reacciones dejadas en el post.

