Raquel Castillo, la chilena conocida por prometer realizar "8 mil imitaciones", anunció el nuevo desafío de su carrera: obtener la preciada corona del Festival de Viña del Mar.

La artista, que ahora se desempeña como locutora radial e influencer en redes sociales, confirmó sus intenciones de ser la nueva soberana del certamen de la Ciudad Jardín.

En conversación con Página 7, Castillo comentó los pormenores de su decisión. "La verdad es que me motivaron otras personas. Un amigo me dijo que me postulara, que iba a ser entretenido", revelando que ya tiene marcas que buscan auspiciarla.

"Siento que hay que ponerle ganas, siempre la tercera es la vencida. Da lo mismo lo que piensen los demás", aseveró Raquel, quien ve en esta plataforma una oportunidad para visibilizar su trabajo y hacer labores sociales.

"Voy a poner una fundación, y como tengo el canal de YouTube y mi programa radial, yo creo que nunca está demás", acotó.

¿Habrá piscinazo?

De ganar, Raquel Castillo tendría que lanzarse el clásico piscinazo posterior a su coronación. La locutora, con el citado medio, descartó —por ahora— cumplir con esta "tradición", debido a malas experiencias que ha tenido con el agua en ocasiones anteriores, aunque no se cierra a dicha posibilidad.

"Me he ahogado en el mar y en el río de la región de Valparaíso. He tenido amargas experiencias, pero sí, no está de más intentarlo", sentenció.

A Castillo le gustaría cambiar el piquero por otra forma de complementar el reinado. "Buscaría otra forma de llamar la atención. Además, lo que aquí interesa es cumplir las metas y cumplir lo que el público anhela", cerró.

