"El 2023 es para mi": Bad Bunny pondría una pausa musical para el próximo año

No hay lugar a dudas que Bad Bunny es el cantante del momento. Cada tema que saca es un éxito asegurado y no solo en la comunidad latina, sino que en todo el mundo, incluyendo los mercados anglosajones.

Prueba de ello es que se mantuvo por tercer año consecutivo en el top de Spotify, como uno de los artistas más escuchados a nivel mundial. Además, fue portada de la edición de diciembre de la revista especializada Billboard.

El "Conejo Malo" habló con Leila Cobo, directora de contenido de Billboard Latin, y se refirió sobre sus planes para el tan cercano año 2023, cómo ha sido su gira “World's Hottest Tour” y cómo ha cambiado desde sus orígenes.

Consultado por la periodista colombiana sobre si estaba pensando en tomarse un "break" de la música, el cantante respondió que "el 2023 es para mí".

"El 2023 es para mi salud física, emocional, para respirar, para disfrutar de mis logros, 'que hice esto que ni me acordaba, vamos a celebrarlo. Vámonos para acá, para allá, para el bote, para el agua'. El 2023 es para mí", recalcó.

Además, dijo que "ahora mismo estoy en un punto en que pienso 'que pase lo que pase'. No estoy buscando que pase algo. Ahora es diferente, todo el mundo quiere colaborar. Yo las veo distintas a como las ven las otras personas, es algo especial".

"Hacer una canción es algo serio. Tú estás diciendo cosas y estás con alguien y eso no se va a borrar, va a estar siempre ahí", finalizó.

.@sanbenito, Billboard's No. 1 artist of 2022, reflects on his journey to the top, what's next after ‘Un Verano Sin Ti' and more.



Watch his Billboard x Billboard Español cover story interview over wine with @billboardlatin Chief Content Officer @leilacobo. 🍷 pic.twitter.com/G8gFv41Xdo