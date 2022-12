Cecilia Bolocco revela por qué dejó de ser vegana: "Volví a comer pollo, pavo y pescado"

07 dic. 2022 - 18:00 hrs.

A mediados de agosto de este año, la ex Miss Universo, Cecilia Bolocco, reveló que sufrió fuertes complicaciones de salud tras contagiarse de coronavirus. Esta situación la llevó a realizar importantes cambios respecto a ciertos hábitos que estaba llevando.

En ese entonces, la diva chilena comentó, en uno de sus habituales "lives" de Instagram, que dejó de fumar. También adoptó una dieta vegana y decidió, por recomendación médica, no consumir gluten.

Sin embargo, en una de las últimas transmisiones que hizo el martes, la empresaria indicó que se sometió a una serie de exámenes médicos y los resultados no fueron alentadores.

Mientras mostraba a sus seguidores diversos modelos de su colección de ropa, Bolocco señaló que una prenda era talla S, y confesó que "yo soy talla 38 y era 36, pero he comido muchos chocolates".

"Dejé de ser vegana"

En este contexto, Cecilia comunicó que "dejé de ser vegana, porque me hice unos exámenes y me salieron mal", generando preocupación entre quienes estaban conectados al video en directo.

La celebridad detalló que "todos mis exámenes salieron mal y ahora me toco y me salen moretones. Entonces volví a comer poquito, pollo, pavo y pescado, eso es todo”.

Asimismo, explicó que este cambio en la alimentación es "para ver si tengo más energía, porque andaba muy decaída".

Finalmente, la diseñadora dijo que pronto se iba a realizar una colonoscopia y destacó que "no quiero encontrarme el día de mañana con un problema y, como estoy hace rato tratando de preocuparme de mí (...), me voy a hacer este examen porque creo que es muy necesario".

El gesto de Cecilia con sus seguidoras

En el mismo "live", Cecilia les dio una sorpresa a sus seguidoras: lució prendas en tallas grandes y, además, aprovechó de sortear algunas de ellas, como una forma de reivindicarse por su polémico llamado a "comer menos".

"Voy a regalar unos vestidos extra large italianos, para que no me reten", comentó, mientras enseñaba los tres modelos disponibles que mandó a pedir en nuevas tallas.

Y añadió que las prendas estaban destinadas "para todas mis gorditas preciosas de mi corazón, para que no me vuelvan a decir tonteras de que yo no las quiero", señaló Cecilia.

