Fabricio Vasconcelos revela que recibió indecorosa propuesta: Le ofrecieron millonaria cifra por pasar una noche con él

06 dic. 2022 - 17:30 hrs.

Durante la noche del lunes, el recordado bailarín de axé Fabricio Vasconcelos fue invitado a un programa de televisión, en el que se sinceró sobre su carrera artística y comentó algunas de las polémicas en las que se ha visto envuelto.

El exintegrante de "Porto Seguro" rememoró el triste episodio en el que fue expulsado de la agrupación luego de que se filtraran fotografías íntimas que se tomó para una revista gay brasileña, cuando tenía 18 años.

"Ahí salían futbolistas, artistas, gente conocida, y para mí que me consideraran para esa revista era muy bueno, y allá somos más desinhibidos para estas cosas", explicó.

La osada propuesta que recibió Fabricio

Si bien en ese entonces las postales fueron utilizadas en su contra y le causaron varios problemas, Fabricio aseguró que a la larga esto terminó jugando a su favor. "Yo creo que gran parte de mi carrera fue porque estaba bien parado en las fotos", bromeó.

De hecho, el brasileño desclasificó un particular momento que vivió hace casi dos décadas cuando, en un evento, una mujer le ofreció una millonaria cifra a cambio de pasar una noche de pasión con él.

"Entró una mujer al camarín donde me estaba tomando fotos y me dijo: 'Quiero pasar una noche contigo, te ofrezco 10 millones'. Así, cara de raja", contó.

Frente a la jugada propuesta, Vasconcelos indicó que optó por rechazarla. "Uno se puede hacer el canchero, pero hay cosas en las que uno no transa. Uno se pone nervioso en una situación así", declaró.

En este sentido, manifestó que no se ofendió y que se tomó la situación con humor: "Yo me sentía la raja. 10 palos no está mal pagado", bromeó.

"En esa época yo era muy famoso. Todas querían tomarse fotos conmigo, tocarme, agarrarme. En general, era así", afirmó.

