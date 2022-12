Presagió la fallida boda entre Kenita Larraín e Iván Zamorano: Así luce actualmente el numerólogo Alejandro Ayún

06 dic. 2022 - 08:00 hrs.

Durante los inicios del 2000, Alejandro Ayún alcanzó gran reconocimiento por parte de los televidentes chilenos, ya que se encargó de incorporar la numerología a diversos programas de TV de la época.

Lo anterior fue visto como una novedad en ese entonces, puesto que en general solo había espacio para el tarot. Sin embargo, Ayún popularizó una sección en la que vaticinaba lo que sucedería en futuros eventos en nuestro país de la mano de los números y una pizarra.

Pero lo que más llamaba la atención era que Alejandro aseguraba que podía predecir matrimonios y rupturas amorosas, lo que lo llevó a convertirse en un panelista recurrente de matinales y programas de espectáculos, donde se dedicaba a entregar sus augurios sobre los romances entre famosos.

Fue así como incluso llegó a presagiar que la boda entre la modelo María Eugenia "Kenita" Larraín y el futbolista Iván Zamorano no se concretaría.

En conversación con el programa "Umbrales", Ayún recordó ese icónico momento. "Me dan la fecha y yo dije no, ellos no se van a casar, ellos van a interrumpir su matrimonio dos días antes, por lo tanto, que no se hagan ilusiones ni nada", aseguró.

El presente de Alejandro Ayún

Actualmente, Alejandro Ayún se mantiene activo en redes sociales como Instagram, donde suma más de 50 mil seguidores. En esta plataforma promociona sus trabajos como numerólogo y tarotista, agendando citas virtuales.

Asimismo, imparte cursos sobre dichas disciplinas y es parte del programa digital "Late Positivo", donde se desempeña como panelista.

Por otra parte, Alejandro sigue asistiendo a programas de televisión, y sus últimas apariciones han sido en el programa "Sabores" de Zona Latina, en el que ha explicado desde cómo descifrar la numerología de una persona, según su fecha de nacimiento, hasta cómo saber el significado del número de una casa.

