"Mírate tú primero": Pamela Díaz apunta contra Raquel Argandoña tras comentarios contra gente de la farándula

04 dic. 2022 - 18:30 hrs.

Una de las características que define a "La Fiera", Pamela Díaz, es que no tiene miedo a decir lo que piensa, lo que la suele mantener bajo los focos de las cámaras.

En esta ocasión criticó a Raquel Argandoña y los comentarios que ella suele lanzar hacia otros rostros de la farándula chilena.

Compartiendo con la comediante, "Chiqui" Aguayo, y el comentarista de espectáculos, Jordi Castell, en un nuevo capítulo del podcast "Hoy es Hoy", el trío recordó cuando hace años la hija de Don Francisco, Vivi Kreutzberger, recibió duras palabras de la madre de Kel Calderón en el programa Vértigo.



"Mírate tú primero"

"A mi igual me da risa la Raquel, hasta el día de hoy... mírate tú primero. Es como que yo fuera alcohólica y me tiró en contra de los alcohólicos, una hue… así, por decir, soy loca y hablo de los locos", partió diciendo Pamela.

Recordando ese momento, Castell contextualizó un poco lo ocurrido en ese entonces. "Todos sabíamos lo que había pasado, lo que pasa es que en esa época era un secreto a voces porque no se podía hablar de la hija de Don Francisco, pero Raquel fue mucho más allá".

Generando dudas en Aguayo, esta le consultó a sus compañeros si el conflicto se habría debido a que a Raquel también la habían engañado en ese momento, a lo que "La Fiera" no dudó en llegar al problema de Argandoña en la actualidad.

"Encuentro que hoy día ella tira mier... por todos lados, a cada rato. Encuentro que no ha bajado el nivel de agresividad que tiene", volvió a lanzar Pamela.

Sobre la misma agregó que "yo no me puedo atrever a comentar de alguien, no sé, que te gorrearon, que te caga... con esa forma de decir de 'oh, esta niñita'... Mírate tú primero", cerró Díaz.

