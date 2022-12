Meghan Markle reaparece con un costoso vestido de Giorgio Armani: Este es su significado

04 dic. 2022 - 21:00 hrs.

Meghan Markle lleva una vida más notoria en Estados Unidos. La esposa del príncipe Harry tiene un podcast donde hace incendiarias declaraciones, está a punto de debutar en Netflix y participa en eventos como activista por las mujeres.

Hace poco la madre de Archie y Lilibet fue captada mientras preparaba 300 platos de comida que serían entregados en el “Día de Acción de Gracias” a mujeres desfavorecidas y sin hogar en la ciudad de Los Ángeles.

Al igual que su esposo, el hijo de la fallecida princesa Diana, parecen haberse acoplado con facilidad a la vida en Norteamérica, luego de una polémica salida como miembros de la realeza británica.

Meghan Markle y su vestido de 2.000 dólares

La actriz estadounidense acaba de participar en una campaña de recaudación de fondos para “Women's Fund of Central Indiana”, que ejecuta programas para mujeres sobre prevención de violencia, liderazgo y salud mental, detalló el portal Who What Wear.

Meghan acudió con un elegante vestido verde oliva de la casa Giorgio Armani y que tiene un valor aproximado de 2.000 dólares. El traje manga larga, elaborado en jersey, tenía una apertura delantera y llegaba hasta media pierna.

Meghan combinó el elegante atuendo con unas zapatillas de tacón gamuzadas en color púrpura del diseñador Manolo Blahnik, que tienen un costo de 588 dólares. Además, llevó un colgante de esmeralda Logan Hollowell de 3.450 dólares.

El mensaje oculto de Meghan Markle

Pero el traje de Meghan Markle, además de ser costoso, llevaba un mensaje oculto que coincide con el discurso que ella ha mantenido en defensa de la mujer.

Según el portal Page Six, el verde y el púrpura seleccionados por Meghan para su atuendo coincide también con los que han acompañado a las luchas feministas. Además, el dije de esmeralda beneficia el intelecto, la comunicación, la toma de decisiones y promueve la veracidad y la honestidad.

