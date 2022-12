Diez kilos menos, buena alimentación y mucho boxeo: así es la transformación de Bertín Osborne a sus 67 años

04 dic. 2022 - 17:00 hrs.

Un "nuevo" Bertín Osborne causa furor. La más reciente portada de la revista Hola deja ver a un hombre con una apariencia bien cuidada y con bastante musculatura, muy distinto al del pasado.

Muchos atribuyen esa transformación a los constantes cambios por los que pasó tras la separación de su esposa, la venezolana y presentadora Fabiola Martínez.

Lo cierto es que el presentador y cantante español reveló que la principal causa de su nuevo aspecto es cuidar de su salud. Está por cumplir 68 años de edad y quiere estar saludable y lucir bien. Para ello recurrió a un régimen particular.

Los cambios de hábitos de Bertín Osborne

Bertín Osborne habló con la revista Hola sobre su transformación y los cambios de hábitos a los que se sometió para lograr su nuevo aspecto físico. El cantante y presentador español modificó su alimentación.

Además, sumó muchas más horas de actividad física a su vida. Así logró bajar 10 kilogramos y ganar masa muscular, por eso es que sus bíceps se ven grandes y definidos, al igual que su abdomen.

A su rutina deportiva incorporó el boxeo, una disciplina que en el pasado practicó durante 10 años, pero que por su apretada agenda tuvo que abandonar.

"Lo he vuelto a retomar y creo que es lo mejor que he hecho, porque me cambió muchísimo el físico", expresó.

Osborne contó que fue hace cinco meses cuando se propuso cambiar y, aunque en principio necesitó de fuerza de voluntad, sostiene que ahora es un hábito que no dejará.

También dejó claro que más allá de sus cambios a nivel físico, él sigue siendo la misma persona.

"Soy y moriré siendo el mismo de siempre. A mí no me han cambiado ni las circunstancias ni las situaciones de la vida", sostuvo Bertín. En el pasado se cansaba con mucha felicidad debido a la vida sedentaria que tenía y que le llevó a ganar algunos kilos.

Sobre su vida amorosa, el cantante asegura que no está dispuesto a volverse a enamorar. No tiene ningún interés en hacerlo. Antes de finalizar la entrevista dejó a sus admiradores intrigados, pues adelantó que les tiene una gran sorpresa sobre su carrera, aunque no dio detalles al respecto.

Todo sobre Famosos