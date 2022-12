Con varias cirugías plásticas encima: Así luce hoy Simon Cowell, productor y juez de "America's Got Talent"

02 dic. 2022 - 15:15 hrs.

Simon Cowell es conocido por ser el juez "más malvado" de la televisión debido a sus agudos comentarios a los participantes de "America's Got Talent", un programa de búsqueda de talentos que comenzó en 2006 y ya lleva más de 17 temporadas al aire.

Cowell es además el creador de la franquicia, que llegó a Reino Unido, donde el productor participa en su clásico rol como parte del jurado.

Todo sobre Así luce

El magnate de la industria musical ha formado a grupos de cantantes como One Direction, Fifth Harmony y CNCO, además de potenciar las carreras de Kelly Clarkson y Jennifer Hudson, quienes ganaron notoriedad tras participar en el otro programa de talentos de Cowell, "The X Factor".

Su relación con las cirugías plásticas

A pesar de lo duro que es con los participantes, el juez no es criticado por ello, sino que por su apariencia física.

Con el paso de los años, Simon Cowell se ha efectuado diversas cirugías plásticas en su rostro, de las que dijo una vez, al diario The Sun, haberse arrepentido, ya que su propio hijo se asustaba al verlo.

"Hubo un tiempo en el que creo que me fui muy lejos. El otro día vi una foto mía de antes y no me reconocí, [parecía] como sacado de una película de terror", contó.

Pero en un video publicado (y ya eliminado) para promocionar la nueva temporada de "Britain's Got Talent", se puede observar cómo el bisturí ha pasado nuevamente por la cara del productor de 63 años, cambiándola por completo.

Así luce hoy Simon Cowell

Todo sobre Famosos