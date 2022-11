"Me marcaron": María José Weigel de 'Hijos del Desierto' revela cuáles son sus teleseries favoritas

29 nov. 2022 - 18:30 hrs.

La actriz de "Hijos del Desierto", María José Weigel, que interpreta a la doctora Eloísa, conversó en exclusiva con Meganoticias.cl, donde abordó detalles de su carrera como actriz y su experiencia con el género de las teleseries, en el cual debutó este 2022 nada más ni nada menos que con un protagónico.

María José suma cinco años de experiencia en el mundo audiovisual, pero no fue hasta este año cuando ingresó a las telenovelas, que tienen un ritmo de trabajo diferente al de las series y las películas, en las que ya suma recorrido.

Weigel se hizo el tiempo y conversó largamente con nuestro medio antes de un evento que tenía pactado con la empresa Kenzo, que la contactó para que armonizara con su voz un encuentro en un restaurante, donde la marca lanzó su nuevo perfume.

Recordemos que María José es también cantante e interpreta canciones tanto en francés como en español. Sin ir más lejos, en la Teletón 2022 nos deleitó con una versión de "Que nadie sepa mi sufrir", en ambos idiomas.

La joven nos contó que se fue de Chile a sus 12 años, a vivir a Francia junto a sus padres, y que a su corta edad ya se sentía atraída con las teleseries, en ese entonces, como espectadora.

De hecho, recordó con especial cariño "Amores de Mercado" (2001) y "Machos" (2003), revelando que estas producciones la "marcaron".

La actriz nos contó que tenía la curiosidad de incursionar en el género, por lo que hizo el casting para "Hijos del Desierto". "No podría haber llegado a un mejor proyecto", confesó.

"No había hecho ninguna teleserie, entonces sí tenía la curiosidad y las ganas de trabajar en una, y ver cómo se siente ese ritmo corporalmente, estar trabajando absolutamente todos los días durante más de ocho meses. Haciendo quince escenas al día es un ritmo de trabajo que no se encuentra en cine ni en series, entonces es muy particular", acotó.

María José Weigel antes de "Hijos del Desierto"

Antes de entrar a la TV, María José Weigel se encontraba, como todos, encerrada en su casa en plena pandemia, con un trabajo alejado de la actuación, lo que desató su creatividad y se estrenó en el mundo de la música, lanzando canciones propias de forma independiente.

"Empecé a componer y a lanzar mi carrera musical en un período en el que yo no estaba actuando, donde yo no tenía proyectos y estaba encerrada en mi habitación, entonces, para mí fue un espacio súper rico en términos creativos", destacó.

Mientras componía, Weigel se encontraba trabajando en labores "alimentarias", como ella misma define, las cuales le permitían sustentarse cuando estaba sin proyectos audiovisuales.

"Tuve muchos trabajos alimentarios porque, tú sabes, muchos actores tienen que hacer otros trabajos, los artistas acá en Chile y la mayoría tienen que tener un trabajo subsidiario o alimentario cuando no eres conocido, porque el arte no paga acá en Chile, salvo ahora, que estoy trabajando en TV y puedo dedicarme 100% al arte", enfatizó.

Sobre lo que se viene en la ficción, nos adelantó que "se viene romance, se vienen tragedias y harto drama. Está muy interesante", explicó, dejando la invitación más que hecha a que sigamos viendo la producción, que se emite de lunes a jueves en el horario prime de Mega.

Spoilers no nos quiso revelar, señalando que ni a su padre, que está "obsesionado con la teleserie", le adelanta lo que viene, por lo que solo nos queda seguir viendo la producción que lidera las noches de la televisión chilena

