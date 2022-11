"Y yo seguía pagando": Coté López revela que delincuentes clonaron su tarjeta y gastaron millonaria cifra

29 nov. 2022 - 09:25 hrs.

Unas acontecidas vacaciones fueron las que tuvo María José "Coté" López, debido a que le clonaron su tarjeta de crédito, y los delincuentes agotaron todo el cupo que la chilena tenía disponible.

Recordemos que hace algunos días, Coté ya había revelado que había sido víctima de esta situación, por la cual tuvo que utilizar la tarjeta de su marido, Luis "Mago" Jiménez.

Más de 9 mil dólares gastados

Durante la tarde de este lunes 28 de noviembre, López publicó un video en el que muestra la totalidad del cupo consumido por los delincuentes, que alcanza la suma de 9.239,19 dólares, cifra que supera los 8 millones de pesos chilenos.

"Eso fue lo que gastaron cuando me clonaron la tarjeta de este mes, y acabo de descubrir que no fue solo este mes, yo ya había estado pagando, ya se me había pasado al (cupo) chileno y todo, y yo seguía pagando, pagando y pagando", lamentó, por no haberse dado cuenta antes de este hecho.

"Nunca me llamaron ni bloquearon la tarjeta"

Luego de esto, compartió una historia de texto, en donde ahonda mucho más en este delito que cada vez se ha hecho más común en todo el mundo.

"Resulta que yo pagaba la tarjeta porque la veía usada y los hue... gastaban más. Me di cuenta porque no pude comprar en el viaje, ahí me dijeron que estaba copada, pero yo la había pagado toda y no la usé", indicó.

Tras señalarle lo anterior al banco, desde la entidad le aseguraron que "la tarjeta se bloquea o preguntan cuando hay transacciones sospechosas", pero Coté precisó luego "que nunca me llamaron ni bloquearon la tarjeta y había todos los días compras en dólares".

"Incluso yo tenía un límite de 7.000 dólares y estaba en 9.200, y aun así del banco no la bloquearon… ahora resulta que me dicen que el banco solo se hace cargo de 35 UF, 1 millón aprox. ¿Y los otros casi 13 millones? ¿Qué?", se preguntó.

López anticipó que aguardará los 5 días que la entidad financiera le dijo que esperara para darle una respuesta. Si esta no es satisfactoria, la mujer amenazó con que "haré la funa más grande de la historia contra el banco para que no le pase a nadie más".

Historia de Coté López

