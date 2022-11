"No me falta nada, no me sobra nada": Gonzalo Valenzuela se sincera con Tonka Tomicic sobre su apodo de "El Manguera"

26 nov. 2022 - 16:30 hrs.

El actor chileno, Gonzalo Valenzuela, lleva un par de años siendo conocido entre el público con el apodo de"El Manguera". Dicho sobrenombre surgió tras una obra de teatro en la que participó en el año 2000.

Desde entonces, el actor poco se ha referido al tema, y lo que ha hablado, ha sido principalmente la historia tras el surgimiento de este apodo. Ahora, la presentadora de televisión, Tonka Tomicic, no tuvo pelos en la lengua para preguntarle íntimos detalles sobre esto.

"Pero, ¿es mito o es realidad?"

En el más reciente capítulo del programa de Youtube, "Tenemos que Hablar de Sexo", de la exreina de Viña del Mar conversó con el actor sobre si consume pornografía.

"Eso es lo es que interesante, que es ficción. Ahora, claramente puede ser que mucha gente no se vea identificada con esos cuerpos, con esos penes gigantes", explicó Valenzuela.

Tras esta pregunta, Tonka recordó el apodo de "El Manguera", a lo que chileno respondió con pesar: "Lamentablemente, sí, creo que el falocentrismo es un problema en nuestra sociedad".

Siguiendo con el tema, Tomicic fue más allá y directamente le preguntó al actor "pero, ¿es mito o es realidad?", a lo que Gonzalo respondió brevemente: "Es mito, es mito. No me falta nada, no me sobra nada".

Sobre la misma, el actor confesó los problemas que le ha traído este apodo con otros hombres. "Me ha traído serios problemas (con los hombres) porque está la envidia", comentó.

"El pene, lamentablemente, es una condición para el hombre, el que tiene el pene chico y el que tiene el pene grande", explicó Valenzuela.

