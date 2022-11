La impresionante transformación de Demi Lovato: Así perdió peso la exestrella Disney

27 nov. 2022 - 22:00 hrs.

La actriz y cantante Demi Lovato se despidió de los días oscuros. Aquellos en los que la depresión, el consumo de drogas y los desórdenes alimenticios escribieron un capítulo oscuro de su historia y que, sin duda, le deja una gran lección: el amor propio.

Tocar fondo, además, le permitió crecer. Un infarto y tres derrames cerebrales a causa de una sobredosis bastaron para detener el caos que la rodeaba.

Durante su proceso descubrió que el camino de las dietas estrictas y las rutinas de ejercicio interminables no la conducían a su destino. Entonces, comenzó a perder peso sin ser estricta.

Con ese descubrimiento, Demi se replanteó su ruta. Comenzó a comer sano, sin dejar a un lado los alimentos que le gustan. Combinó su dieta balanceada con ejercicios más cómodos y adaptados a sus necesidades.

De hecho, en una oportunidad dijo que ya no estaba haciendo dietas estrictas y que tampoco estaba contando las calorías. “Ya no hago ejercicios en exceso y no me restrinjo”, comentó también.

Y así, poco a poco, Demi Lovato vio los resultados. Por eso, quiso compartir su transformación con sus seguidores en las redes sociales.

Hace poco colgó una foto en Instagram que dejó con la boca abierta a sus fanáticos. La cantante se fotografió frente a un espejo, mostrando una cintura diminuta y un abdomen plano. Un top negro y un pantalón deportivo de corte bajo permiten ver el nuevo cuerpo de la artista.

La publicación causó sensación. Algunos escribieron que estaba extremadamente delgada, mientras que otros, sus más fieles seguidores, la aplaudieron y la animaron a continuar así.

De acuerdo con una publicación de El Mundo de España, Demi Lovato no solo lleva una vida sana, alejada de las drogas y los excesos, sino también feliz al lado de su novio Jutes, un compositor con quien ha hecho colaboraciones.

