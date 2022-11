Cantó "Without You" de Mariah Carey: El entrevistado que se robó la atención durante despacho del 'Mucho Gusto'

25 nov. 2022 - 14:00 hrs.

Un divertido momento ocurrió durante la mañana de este viernes 25 de noviembre en el "Mucho Gusto", mientras se encontraban cubriendo una fiscalización de motos en La Reina.

Cerca de Plaza Egaña se encontraba Simón Oliveros junto a personal de Carabineros, cuando se encontró con un chileno motorizado, que se robó la atención de todo el matinal debido a su personalidad.

Cantó como Mariah Carey

Roberto es el nombre del motoquero que fue entrevistado por el matinal, quien se encontraba feliz porque las autoridades estaban fiscalizando a estos vehículos de dos ruedas.

Ante esta positividad, siguieron preguntándole cosas a Roberto, quien pasados unos minutos agarró el micrófono del "Mucho Gusto" y se puso él a realizar el despacho en el programa.

Roberto en el "Mucho Gusto"

"Estamos aquí en la comuna de Ñuñoa fiscalizando motoristas, vemos que hay un descontento en los rostros de cada motorista, pero esto debido a sus propias consecuencias", indicó frente a las cámaras el entrevistado, encantando a Karen Doggenweiler y José Antonio Neme en el estudio.

Pero su talento innato frente a las comunicaciones no fue lo único que presentó, debido a que también cantó en inglés, nada más ni nada menos que "Without You" de Mariah Carey.

"I can't live, if living is without you...", parafraseó Roberto, excusándose debido a que no podía llegar al "tono alto" como sí lo hace la cantante estadounidense. "No es fácil, pero es una canción muy famosa", acotó.

Revisa la participación de Roberto en el matinal

