Está relacionada con su hijo Máximo: La historia tras el lanzamiento de colección de uñas postizas de Cecilia Bolocco

23 nov. 2022 - 18:30 hrs.

La Miss Universo de 1987, Cecilia Bolocco, ha diversificado sus actividades económicas, pasando de ser conductora de televisión a una exitosa diseñadora de modas.

En 2021, la diva decidió ir más allá y lanzar su primer perfume, y meses después una línea de carteras, zapatos y accesorios femeninos.

Durante este mes, Bolocco abrió aún más su abanico de ofertas y estrenó su primera colección de uñas "press-on", las cuales estarían inspiradas en su hijo, Máximo Menem Bolocco.

Las uñas de Cecilia Bolocco

Primero que todo, hay que especificar que las press-on son uñas postizas, las cuales ya vienen con diseño y están listas para ser usadas, y solo se deben pegar en los dedos.

Sobre cómo nació esta idea, contó que su hijo, cuando fue diagnosticado de cáncer, "necesitaba un remedio especial, después en su proceso de recuperación del cáncer, cuando volvió muy flaquito tenía que seguir tomando remedios, desarrolló una tremenda alergia a uno de los medicamentos que tomaba y había que encargarlo, porque era muy difícil de encontrarlo".

Debido a la alergia, el director de la Fundación Care, la cual Cecilia preside, le recomendó que hablara con una mujer llamada Denisse, —que estaba presente en el live— quien logró conseguirle el preciado remedio a su hijo, a través de su marido.

"Me lo trajo a un precio mucho más conveniente. Después empezaron a acercarse muchas mamás pidiéndome ayuda, porque sus hijos necesitaban medicamentos caros y no estaban en Chile. Ahí yo dije: 'Voy a llamar a Felipe, él me va a solucionar el problema'", recordó.

Lo único que le pidió Felipe a Cecilia, fue que apoyara a su esposa, Denisse, en un emprendimiento que ella tenía sobre uñas postizas o press-on.

"Yo le dije que 'maravilloso, la ayudo en todo lo que ella quiera', y ahí empecé a mostrar estas uñitas hace un tiempo atrás, y la línea americana y Denisse dijeron que 'por qué no hacemos una línea de Cecilia Bolocco'", recordó la diva sobre el ofrecimiento.

Denisse complementó dicha historia y dijo que "si (Cecilia) diseña tantas cosas lindas, ¿cómo no le van a quedar lindas las uñas? Así que ahí partimos. Llevamos como un año y medio en el proceso completo".

