"No había mucha empatía": Pamela Díaz confiesa que le fue difícil entender la depresión de Jean Philippe Cretton

23 nov. 2022 - 11:00 hrs.

Una de las parejas mediáticas que más atención ha concitado durante el último tiempo, es la que componen Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton.

Ambos han enfrentado altos y bajos durante su romance, e incluso han terminado por algunas semanas. Y es que las cosas entre ambos no han sido fáciles.

Todo sobre Pamela Díaz

La depresión de Jean Philippe Cretton

Uno de los momentos más difíciles que enfrentaron como novios se dio debido a la depresión de la cual se encuentra diagnosticado Cretton.

"(La depresión) es una enfermedad que me ha acompañado durante muchos años de mi vida y lamentablemente se ha puesto más compleja conforme avanza el tiempo. Es difícil hablarlo, porque vivimos en una sociedad muy competitiva, donde se postula que todo debe estar bien, que debe haber buenos resultados, que debe haber felicidad", señaló el animador en un posteo de Instagram.

Pamela Díaz conversó con un programa de TVN sobre cómo enfrentó ella, siendo su pareja, la depresión de su pololo, reconociendo que le costó entenderlo al principio.

"Mi carácter es muy distinto, y mi forma de vida también. Pero cuando parte el tema de su depresión, yo nunca había estado con alguien que la tuviera, y amigas muy pocas porque tampoco lo cuentan", indicó de entrada.

Sobre esto, agregó que en ella "no había mucha empatía de entender una situación, para mí es como una persona que está en su cama y no se quiere levantar al baño. Yo decía: ‘Cómo, si es caminar no más’. Entonces en un momento fue mejor decir: ‘Cállate, y escúchame'".

En ese momento, conversó con Jean Philippe y pudo entenderlo, aunque de todas formas, aseguró que le ha costado. "No es tan fácil", concluyó.

Todo sobre Famosos chilenos