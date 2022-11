"Juego de Ilusiones": Fernanda Finsterbusch cambió el color de su pelo para la nueva teleserie de Mega

22 nov. 2022 - 21:00 hrs.

La nueva teleserie de la tarde de Mega se llama "Juego de Ilusiones", y ya se encuentra grabando sus primeras escenas con los actores que participarán de dicha producción.

Una de las actrices que se sumó a esta nueva apuesta es Fernanda Finsterbusch, quien tuvo que realizarse un llamativo cambio de look.

La joven, que también está en "Hijos del Desierto" y personifica a Josefina Bormann, se hizo un corte de cabello, el cual quedó documentado por las cámaras de Mega.

Sobre su nuevo look, Finsterbusch señaló que "es rarísimo, muy diferente a todo lo que he tenido en mi vida, pero es muy entretenido y creo que me queda bien. Vamos a jugar".

¿De qué se trata "Juego de Ilusiones"?

Esta nueva teleserie diurna abordará la historia de Mariana Nazir (Carolina Arregui), mujer de carácter noble, cristiana y tolerante, quien hasta ahora lleva una vida plena y acomodada junto a su marido y sus tres hijas.

Casada hace 25 años con Julián Mardones (Julio Milostich), jamás imaginó que su felicidad no era más que una ilusión. Al descubrir la infidelidad de su marido con su mejor amiga, su historia dará un vuelco que cambiará para siempre la vida que tenía planeada.

Elenco de "Juego de Ilusiones"

La relación amorosa que sostiene Mardones es solo la punta del iceberg, pues Julián no es quién dice ser y la vida que construyó junto a su mujer está repleta de engaños y mentiras.

La traición despertará en Mariana una faceta que desconocía. Su lado más oscuro aparecerá, orquestando una terrible e insospechada venganza en contra de su marido, a quien hace desaparecer sin dejar rastro.

Con lo que no cuenta es que los secretos de Julián comenzarán a salir a la luz y ella y sus tres hijas deberán enfrentar las consecuencias. Hacerse cargo de las repercusiones de su venganza tendrá un precio aún más alto que la traición de la que fue víctima. La vida de Mariana ha dado un giro y ya no hay vuelta atrás.

El elenco lo completan destacados actores como Alejandra Fosalba, Magdalena Müller, Hugo Medina, Loreto Valenzuela, Etienne Bobenrieth, Fernanda Finsterbusch, Patricio Achurra, Nicolás Rojas, Mónica Echeverría, Félix Villar y Felipe Contreras.

