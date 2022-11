"Eres perfecta tal cual eres": Nathalie Vera se despidió de su madre en Venezuela con un conmovedor mensaje

22 nov. 2022 - 18:30 hrs.

Un emotivo momento fue el que vivió Nathalie Vera, la actriz de la recordada teleserie, "#PobreNovio", de Mega, durante su despedida desde Venezuela.

La joven intérprete lleva varias semanas en su país natal, con el objetivo de visitar a su familia, a quien no veía de forma presencial desde hace varios años.

La triste despedida de Nathalie a su madre

Durante la mañana de este martes 22 de noviembre, Nathalie subió dos imágenes a su cuenta de Instagram, en donde aparece abrazando a su madre mientras llora amargamente.

"Creo que este puede ser el post más personal que he hecho en mi vida y el más vulnerable que haré, supongo. En este abrazo lo dejé todo, en este abrazo sentí la verdadera fuerza y calma en cada una de las palabras de mi mami, un abrazo que duro varios minutos y el abrazo que necesitaba", indicó de entrada en la descripción del posteo.

La actriz reconoció que "fui a Venezuela además de realizar trámites, además de disfrutar después de tantos años sin mi gente, fui en busca de calma, consejos y ayuda a tantos errores que he cometido a lo largo de este año. Y qué sabias fueron todas esas palabras de mi familia que me hacen reflexionar muchísimo y querer compartirlas con ustedes".

Los consejos fueron: "¡Crean en ustedes mismos por sobre todas las cosas! Tengan muchísima fe en su talento y no permitan que ninguna situación los desvíe de su meta; no mientan, no lastimen a las personas que más aman porque estarías lastimando una parte importante de ti mismo; piensen hasta 10 mil veces antes de hacer algo que a la larga perjudique a tus seres más amados".

También expuso que "hay muchas cosas de las que me arrepiento profundamente y que quisiera cambiar, pero me toca aprender, mejorar y trabajar en las cosas de ahora en adelante".

"Mami eres perfecta tal cual eres, has sacado nuestra familia adelante a pesar de todas las adversidades. ¡Eres fuerte y bondadosa! ¡Nos veremos nuevamente para seguir hablando hasta las 4 de la mañana y reírnos de las locuras de mi hermana! ¡Te amo! Perdón y gracias por tanto", cerró.

