"Me saqué la recon...": Cecilia Bolocco relata divertida historia con su hijo Máximo y su perra Lolita

17 nov. 2022 - 18:00 hrs.

Usualmente, Cecilia Bolocco hace 'lives' en su cuenta oficial de Instagram, donde relata las novedades de su marca, hace sorteos y también habla sobre situaciones cotidianas con su familia, compuesta por su marido, Pepo Daire, y su hijo, Máximo Menem Bolocco.

Fue en la más reciente de estas transmisiones que ella comentó un divertido momento que pasó con su familia mientras cenaban, donde su perrita Lolita hizo una locura que provocó que la ex Miss Universo terminara con un moretón en su pierna.

La historia de Cecilia

Cecilia partió apuntando un moretón en su pierna, y dijo que "ayer me pegué porque estábamos en la cocina comiendo y como llegué tarde porque estaba entretenida con ustedes, llegué a las diez de la noche a la cocina".

"Yo le dije a Moni, nuestra nana maravillosa, que yo iba a hacer el salmón que quería comer mi amor", refiriéndose a su pareja, Pepo Daire.

Siguió relatando su travesía para cocinar el salmón hasta que contó que "estábamos en eso, cuando de repente Máximo, con nuestra Lolita, que ha sido bienvenida en este hogar, es parte de la familia y ella come a los pies de nosotros".

"Terminamos de comer y la Lola se va a la despensa, ella ladra, Máximo va a ver y resulta que la Lola se quería comer una araña pollito, y Máximo dice '¡Lola, no!'. Yo pensé que se estaba comiendo el arroz o que había agarrado una botella, pero jamás me imaginé que se iba a querer comer una araña pollito", agregó.

Además, Cecilia Bolocco dijo que "había una araña de este porte en la despensa, y Máximo dice 'No, Lola, es una araña pollito', y yo, que estaba parada recogiendo los platos, me doy vuelta y me entierro la punta de la isla de la cocina y me quedó así, me saqué la recontumelia".

Revisa el registro acá (desde el minuto 24)

