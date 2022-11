"Las verdades son para decirlas": Hermanas de Cristiano Ronaldo lo defienden tras sus polémicas declaraciones

15 nov. 2022 - 16:00 hrs.

Días difíciles vive Cristiano Ronaldo al interior del Manchester United, luego de que el domingo pasado declarara en una entrevista, concedida al medio TalkTV, que se sentía "traicionado" por el United y que pensaba que los dirigentes del club trataban de marginarlo.

De igual manera, este lunes se liberó otra parte de dicha entrevista, en la que aseguró que a los propietarios del Manchester United, la familia Glazer, "no les importa" el éxito deportivo de su equipo. "A los Glazers no les importa el club de deporte profesional. Como es sabido, el Manchester United es un club de marketing. Obtienen dinero gracias al marketing, el deporte no les importa realmente, en mi opinión", manifestó el astro del fútbol.

"Las verdades son para decirlas"

Tras recibir una ola de críticas por parte de distintos medios de prensa y de algunos fanáticos de los "Diablos Rojos" por sus dichos, es que las hermanas de Cristiano, Elma y Katia Aveiro, salieron a defenderlo a través de redes sociales.

La primera de ellas, Elma Aveiro, quien es la hermana mayor del astro portugués, ocupó su perfil de Instagram para compartir varios momentos de la polémica entrevista de CR7, y declaró que "las verdades son para decirlas".

"La gente solo nos quiere cuando es conveniente. Ese es el mundo en el que se vive, por desgracia", subrayó Elma, agregando que fue "otra entrevista desde el corazón. Siempre estaré orgullosa de ti, mi querido hermano".

Por su parte, Katia Aveiro, otra de las hermanas mayores del delantero del United, utilizó la misma red social para ir en defensa del jugador frente a sus detractores.

"Me impresiona ver cómo el ser auténtico molesta a la gente, incluso me hace gracia", sostuvo.

Finalmente, sentenció que "el valor es para quien lo merece, el carácter es para quien lo tiene, cambia siempre por ti y nunca para complacer a otro".

