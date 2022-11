"Nos conectamos con la Pachamama": El curioso momento que vivieron Diana Bolocco y Cristián Sánchez en sus vacaciones

15 nov. 2022 - 15:00 hrs.

Después de un par de intensas semanas que tuvo la pareja, tras la participación en distintas actividades en el marco de la Teletón, además de considerar las largas horas en que formaron parte del evento benéfico televisivo, la pareja de animadores de Diana Bolocco y Cristián Sánchez decidieron tomarse una romántica escapada al Caribe.

Es así que aprovecharon de darse un momento para ellos, para aprovechar de descansar, disfrutar del buen tiempo caribeño y reponer energías, trasladándose hasta tierras mexicanas, desde donde han compartido más de alguna adorable postal de su viaje.

Es en este contexto, en que luego de compartir una romántica cena en sus vacaciones, vivieron un curioso momento que los hizo estallar de risa, y que compartieron con sus seguidores de Instagram.

Todo sobre Diana Bolocco

El curioso momento de Diana y Cristián

Tras disfrutar de uno de los románticos panoramas que la pareja tenía planeado, el que consideraba una elegante cena a la luz de la luna, todo iba como esperaban hasta que llegó la hora de devolverse, teniendo que hacerlo bajo una intensa tormenta tropical.

En la anécdota contada a través de las historias de Instagram de Bolocco, la presentadora relató que "salimos a comer y Cristián me dijo 'no, hay poca lluvia, no vamos a llevar paraguas'. ¡Pinche cabrón! Yo estoy empapadísima, hasta el calzón, tengo todo empapado, me tuve que sacar los zapatos porque en las pozas no se podía más. Pero qué pasa, que este pinche cabrón no quería acarrear el paraguas".

En el mismo registro, Cristián intentó excusarse diciéndole que todo "está bien, nos conectamos con la Pachamama, con la tierra".

Finalmente, Diana, entre risas, le entregó un consejo a su marido. "Repite después de mí, siempre le voy a hacer caso a mi mujer", recalcó.

Revisa el momento

Todo sobre Famosos chilenos