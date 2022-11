¿Posible reconciliación? Daniela Aránguiz reconoce que disculpa de Jorge Valdivia le "removió sentimientos"

12 nov. 2022 - 08:40 hrs.

"Me removió sentimientos". Esa fue la reacción que tuvo Daniela Aránguiz luego de las disculpas públicas que le dio quien fuera su marido por 18 años, el retirado futbolista Jorge Valdivia.

Tras esto, la exchica Mekano, incluso, señaló que no descarta una reconciliación.

Las disculpas de Valdivia

"Dani ojalá no te enojes. Pedirte perdón por mis acciones y exponerte de manera negativa. Te amo mucho, aunque no estemos juntos. Te voy a amar siempre, toda mi vida", dijo el "Mago" en un emotivo clip emitido en un programa de CHV.

"Ojalá algún día me puedas escuchar y escuchar a mi corazón cuando te dice que de verdad te ama. Y si la vida y el amor nos vuelve a juntar, alguna vez voy, o me vas a hacer, el hombre más feliz. Te amo y te voy a amar siempre", agregó el exvolante de Colo Colo.

Las razones del quiebre

Tras el sentido mensaje, Jean Philippe Cretton conversó en profundidad con Aránguiz, quien entregó algunos detalles de lo que la llevaron a separarse desde hace ya seis meses.

"Dejé de aguantar muchas cosas. Creo que si un hombre mira para el lado, es porque él tiene problemas, no porque tiene una falencia. Pienso que es un problema más de inseguridad, un problema que se tiene que tratar. Jorge nunca creyó eso, últimamente sí", dijo al indicar que actualmente Valdivia está en terapia.

La modelo señaló, además, que el exdeportista es una persona muy influenciable. "Todo mi matrimonio me costó sacarle amigos de encima y ya no tengo ganas", sostuvo.

¿Posible reconciliación?

Pese a esto, las disculpas le provocaron un sentimiento de nostalgia. "Jorge fue mi primer amor. Me casé muy enamorada de él. Lo que a mí me dolió de la ruptura fue (terminar) el proyecto de familia. Quién sabe si el día de mañana la vida nos vuelve a encontrar".

"Si yo perdonara a Jorge, sería la última vez", le dijo al conductor del espacio.

"Ahora te puedo decir que no quiero volver con él, pero quizás mañana me despierte y esté súper enamorada. (El video) me removió sentimientos. Que un hombre te pida disculpas públicas, que es primera vez que Jorge hace algo así, claramente es porque le importa", cerró Daniela Aránguiz al dejar la puerta abierta a una reconciliación.

