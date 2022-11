"Me emocioné": Tiktokers devolvieron dinero a hombre que donó $200 mil en vez de $20 mil a campaña solidaria

12 nov. 2022 - 09:00 hrs.

En TikTok se hizo viral un video donde aparece un hombre, identificado como Patricio O., lamentándose tras haber depositado una cuantiosa suma de dinero a la Teletón (el pasado fin de semana), tras digitar un 0 de más.

Valentina, la hija de Patricio, fue quien grabó a su progenitor, quien se lamentaba por haber hecho una donación de $200.000 en vez de $20.000, monto que tenía presupuestado para la campaña.

Afortunadamente, este "accidente" tuvo un final feliz, debido a que los usuarios de dicha red social hicieron una "lucatón", logrando recaudar los $180.000 que Patricio donó de forma accidental.

La "lucatón" para Patricio

A Las Últimas Noticias (LUN), Valentina contó el "backstage" tras el video, revelando que en su casa, en dicho momento, "el ambiente estaba bastante tenso. Entre medio, mi mamá lo retaba y justo lo grabé. Quise subir el video para mandarlo a la familia, nunca pensé que se iba a hacer viral, no era esa la intención".

Un seguidor de la joven fue quien le propuso que hicieran una "lucatón" para reunir el dinero que le faltaba a su progenitor, dejando ella los datos bancarios de la familia.

"Publiqué solamente una vez la cuenta y las personas empezaron a copiar y pegar los datos. Ahí comenzó a aumentar la cifra. Llegamos a nuestra meta de recaudar los $180.000, ya que eran $20.000 para la Teletón, pero lo superamos, así que subí otro video con la donación de la diferencia", detalló.

La familia logró recaudar más de $50 mil de diferencia, que depositaron a la Teletón con el nombre de "aporte de las personas de TikTok".

"Apenas teníamos el monto avisamos para que no siguieran transfiriendo. No queríamos que pareciera un abuso. Tras llegar al monto, eliminé los comentarios con la cuenta para que no siguieran enviando dinero", aseguró la joven, quien dejó más que feliz a su padre.

Al mismo medio, Patricio comentó que "me emocioné mucho al recibir esa respuesta después de pasar un susto grande, porque estamos recién comenzando el mes y la situación no es muy buena. Le escribí a mi familia y le dije que estaba agradecido de nacer en un país tan solidario como Chile".

