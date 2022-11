Magdalena Max-Neef revela que padece enfermedad crónica: "No me da el cuero"

11 nov. 2022 - 12:00 hrs.

La actriz chilena Magdalena Max-Neef ha potenciado el uso de sus redes sociales, acumulando miles de seguidores con los que suele realizar todos los martes una transmisión en vivo, donde conversa de diferentes temas.

No obstante, este 8 de noviembre, ese "live" no se hizo, y Magdalena no subió ninguna explicación por su "ausencia".

"No me da el cuero"

Durante este miércoles 9 de noviembre, Max-Neef finalmente explicó los motivos por los cuales no pudo aparecer frente a la cámara.

Fiel a su irreverente forma de ser, Magdalena comenzó señalando en el clip que "esto es para puro dar excusas, les prometo que hice todo el intento. Me sentía como el hoyo, hoy me desinflé completamente".

"Me levanté, me duché y me lavé el pelo para ir a hacer el live, pero no me da el cuero. Así que sorry, lo hacemos la próxima semana (...) estoy como si hubiera corrido tres maratones y con suerte he ido al baño", indicó.

El hipotiroidismo de Magdalena Max-Neef

Si bien no indicó a qué se debió en específico este repentino decaimiento, reveló que esta semana tiene hora con el endocrinólogo, con quien se monitorea su recientemente conocido diagnóstico de hipotiroidismo.

En un video que subió esta semana, la actriz señaló que padece esta condición. "Si a pesar de dormir bien estás fatigado, puede haber muchas razones y tienes que pesquisar. Yo me enteré de que estoy con hipotiroidismo", comentó.

"Los síntomas más comunes son cansancio, intolerancia al frío, apatía e indiferencia, depresión, disminución de memoria y de la capacidad de concentración mental, entre otros", añadió, malestares que se ajustan a los que sintió esta semana.

