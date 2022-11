"La tía ha estado bajoneada": Helhue Sukni revela que le diagnosticaron problemas de salud

09 nov. 2022 - 14:00 hrs.

Helhue Sukni está preocupada. Así lo reveló en uno de sus más recientes videos, debido a que se encuentra atravesando algunos problemas de salud.

Sukni, conocida popularmente como la "abogada de los narcos", mostró a sus seguidores unas extrañas manchas de color rojo que tiene en una de sus piernas, las cuales fueron un indicador de que tiene molestias vasculares.

"Tengo que esperar los resultados"

Con el pijama puesto, Sukni partió contando que, por sus manchas, "el año pasado (2021) fui a un doctor, un cirujano cardiovascular, me sacó un doppler (examen) y me encontró que no tenía nada en la pierna. Me mandó a la dermatóloga, fui a la dermatóloga, y encontró que era de la piel".

La profesional le recetó una crema que no logró darle resultado, debido a que su enrojecimiento no se debía a una enfermedad de la piel.

Por lo mismo, al notar que el ungüento no sirvió, la dermatóloga la mandó a un oncólogo, quien le tomó una muestra de la pierna y le realizó una posterior biopsia, que estará lista en 10 días más.

Para tranquilidad de la abogada, el profesional le indicó que, a priori, no sería cáncer, sino que una enfermedad vascular. "Si es algo vascular es algo que dice relación con el corazón. Tengo que esperar los resultados y me mandaron al cardiólogo (...) La tía Helhue ha estado bajoneada", reconoció.

Dentro de los próximos días, finalmente, Sukni podrá saber cuál es la enfermedad que la aqueja y así tomar cartas en el asunto.

Revisa el video

