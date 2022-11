"No me puedo sentir más feliz": El lujoso regalo que le dio Pailita al tiktoker Joseph Ramos en la Teletón

07 nov. 2022 - 11:00 hrs.

Un lujoso y costoso regalo fue el que le dio el cantante Carlos Raín Pailacheo, conocido por su nombre artístico "Pailita", a Joseph Rivas, paciente de la Teletón.

Rivas fue la primera historia que mostró la Teletón en su campaña televisada de este 2022, robándose los corazones de los televidentes y famosos.

El adolescente de 17 años padece, desde que cursó primero medio, de movimientos involuntarios en todo su cuerpo, tras haber sufrido una inflamación cerebral. Él mismo se hace llamar, por sus espasmos, el "Chico Eléctrico".

El regalo de Pailita a Joseph

Tras haber conocido su historia, Pailita y Polimá Westcoast, ambos invitados al show de cierre de la Teletón, decidieron subirlo al escenario.

Los cantantes aparecieron junto a Joseph mientras cantaban su exitoso hit "Ultra Solo", bailando junto al adolescente en el escenario del Estadio Nacional.

Tras el show, los cantantes compartieron en el camarín junto a Joseph, donde le entregaron lujosos regalos, de acuerdo a lo que él mismo contó a LUN.

"Me recibieron, me llenaron de regalos y me dijeron que era un luchador. Yo les decía que no y me decían, 'hermano te lo mereces'. Son las mejores personas, me ayudaron con mis nervios y todo, no me puedo sentir más feliz", señaló de entrada.

Luego detalló que Pailita le regaló el lujoso reloj que andaba trayendo, además de una cadena y un anillo. "Fue un sueño", concluyó el joven paciente de la Teletón.

