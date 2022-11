La reina Letizia saca un vestido del armario de su hija y le llueven las críticas: "Solo busca llamar la atención"

06 nov. 2022 - 20:00 hrs.

La reina Letizia de España vuelve a estar en el centro de todas las miradas. La monarca usó un vestido reciclado para recibir en el Palacio Real al presidente de Paraguay y a la primera dama, Silvana López Moreira.

En las últimas semanas, la reina ha sido noticia luego de que apareciera sin tacones durante un viaje oficial. Un atuendo alejado de los estándares reales y que generó cientos de críticas por lo poco femenino.

Como ya es costumbre, la esposa del rey Felipe VI no pasa desapercibida en cada una de sus apariciones. En una ocasión, fue duramente criticada por llevar un bolso de imitación y también por usar un traje de bajo costo.

La reina Letizia y el vestido de la discordia

La reina Letizia de España se mostró elegante con su vestido, cuando ella y su esposo saludaron y compartieron un almuerzo en el Palacio Real de Madrid con el presidente y la primera dama de Paraguay.

La reina consorte, de 50 años, llevaba un estilo sofisticado blanco y vaporoso que presentaba mangas abombadas, adornadas con lunares transparentes. Se trata de un diseño de Carolina Herrera que actualmente está agotado.

Sin embargo, hubo un detalle que no fue pasado por alto. Este vestido también fue usado por su hija, la infanta Sofía, el 21 de octubre del año pasado, durante los Premios Princesa de Asturias.

Tal parece que la reina está aceptando consejos de su hija y ha sacado lo mejor de su armario, ya que esta no es la primera vez que comparten un look.

“Quiere llamar la atención”

Los seguidores de la familia real no tardaron en dar su opinión respecto al último atuendo de la reina, cuestionando el hecho de que use las prendas de vestir de sus hijas o que a ellas las vistas con trajes señoriales que no van acordes con su edad.

“La niña va disfrazada y la madre siempre quiere quedar por encima”, “yo ahora lo comprendo porque sus hijas van siempre vestidas de gente mayor no como jóvenes de su edad”, “teniendo 50 años no compartiría el vestido con mi hija como de 15. El vestido le va mas a ella que a la hija”, fueron parte de las reacciones.

