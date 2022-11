Amigo de Piqué asegura que él no le fue infiel a Shakira: "Quizás es justo al revés de como se ha explicado"

07 nov. 2022 - 10:05 hrs.

Fue en junio de este 2022 cuando Shakira y Gerard Piqué anunciaron que, tras más de 10 años, la relación entre ambos había llegado a su fin.

Si bien no revelaron los motivos por los cuales su romance llegó a término, las especulaciones no se hicieron esperar. La principal apunta a que Piqué le fue infiel a la colombiana, más considerando que él ya inició una nueva relación, con una joven llamada Clara Chía Marti.

Todo sobre Shakira

¿Shakira fue infiel?

Esta tesis es la que muchos medios apoyan, sin embargo, no sería correcta. Así lo señaló un amigo del ahora exfutbolista, deslizando que Shakira podría haber sido la infiel.

Jordi Basté fue quien habló, señalando al medio Elnacionat.cat que "Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir, porque en la vida todo tiene matices y algunos sorprenderán".

El hombre, quien es periodista, agregó que "quizás es justo al revés de como se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal".

Shakira no ha reaccionado a esta declaración, que deja entrever que ella sería la que fue infiel en esta extinta relación amorosa.

Piqué, en tanto, mantuvo su silencio, tal como la hecho durante todos estos meses desde que anunciaron su quiebre amoroso.

Todo sobre Famosos