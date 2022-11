Arenita cuenta cómo se adaptó a su vida en Dinamarca: "Olvidarme de la marraqueta me costó"

06 nov. 2022 - 11:00 hrs.

Desde hace cuatro años que Natalia "Arenita" Rodríguez que vive en Dinamarca junto a su esposo, Jens Bach. Sin embargo, pese a que ese país es considerado uno de los mejores para vivir, la adaptación no le resultó del todo fácil a la exchica Yingo.

Cambiar sus hábitos alimenticios, tomar vitaminas para compensar las pocas horas de luz solar y hasta la decoración de su hogar, son parte de las estrategias que la exreina de las Pokemonas ha debido aplicar a su vida en la ciudad de Aarhus.

"No sabía que tenía que tomar una vitamina"

"Fue súper duro acostumbrarme al invierno en Dinamarca. Mi mente me decía automáticamente cuando se hacía oscuro que me tenía que ir a acostar", explicó en los últimos días Arenita a Las Últimas Noticias (LUN) respecto al cambio que significa vivir en un lugar donde se oscurece a eso de las 15:30 horas.

"No sabía que tenía que tomar una vitamina, D3, que es indispensable, sobre todo para las personas que venimos de países donde hay más calor, porque no hay luz solar y es más fácil que te dé cansancio y hasta depresión", agregó.

Vida laboral y seguridad

Rodríguez señaló que su día a día lo vive hablando en danés, inglés y español. Con un horario laboral que parte a las 08:00 y termina a las 16:00 horas, la joven disfruta la cantidad de tiempo libre al día que se puede destinar a otras actividades.

"Es muy bueno que se pueda salir temprano del trabajo, donde tienes el día libre para hacer tu vida, lo que te gusta. Eso rescato mucho de vivir acá", añadió.

Arenita, además, aseveró que algo impagable es la seguridad con la que se vive en Dinamarca.

"Salir a la calle y no tener miedo a que te asalten no tiene precio. Cuando llegué de Chile tenía ese trauma y cada paso que daba acá me daba vuelta para ver si alguien me venía siguiendo", comentó al citado medio.

"Olvidarme de la marraqueta me costó"

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, ya que cambiar los hábitos alimenticios fue una de las cosas que más le costó de la adaptación a su nueva vida en el país nórdico.

"Nosotros, los chilenos, nuestro plato fuerte de comida es la hora de almuerzo, pero acá comen súper poco a esa hora. Un sándwich chico, algo frío, una ensalada, cualquier cosa, pero no contundente. Yo me moría de hambre todo el día", recordó.

Finalmente, Arenita se sinceró: "Olvidarme de la marraqueta me costó, acá no hay ese tipo de pan", lamentó de su vida en Dinamarca.

