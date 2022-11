Imitó a Bad Bunny y le pidió a Don Francisco que no se retirara: Mira la divertida rutina de Kramer en la Teletón 2022

06 nov. 2022 - 01:25 hrs.

Uno de los momentos más esperados de cada Teletón, corresponde a la presentación de Stefan Kramer, el destacado imitador chileno, quien desde hace varios años realiza un show para el evento solidario.

Cerca de las 01:00 horas de este domingo 6 de noviembre, Stefan presentó su nueva rutina, que incluyó nuevos personajes e hizo reír a todos el Estadio Nacional.

La nueva rutina de Kramer

Stefan Kramer partió imitando a Bad Bunny, teniendo una divertida interacción con Mario Kreutzberger, con quien pudo aclarar por qué no le contesta el teléfono.

Recordemos que el chileno acusó al boricua de no atender a sus llamados, pese a que fue uno de los primeros que lo llevo a la televisión.

"Si yo no te escribo, tú no me escribes", le señaló el "Conejo Malo" a Don Francisco, parafraseando una de sus canciones, para luego llenarlo de elogios por las canciones que creo el chileno durante su carrera en "Sábado Gigante", como "El bailongo", "El pachi pachi", aunque las modificó adaptándolas para los "nuevos tiempos".

Kramer, siempre en el personaje de Bad Bunny, alabó las bondades de nuestro país, con frases que rozaban el doble sentido.

Stefan Kramer como Bad Bunny

Para el final, junto a Pancho Saavedra, cantaron a coro "Me porto bonito", uno de los éxitos más reconocidos de Bad Bunny, y le rogó a "Don Francisco" que no se retirara de la Teletón.

¿Cómo puedo donar?

Las donaciones se pueden efectuar de diversas maneras, tanto presencial, como por teléfono o Internet.

Donaciones presenciales

En las oficinas del Banco de Chile.

Donaciones por teléfono

Si Internet no es lo tuyo y prefieres hacerlo a través de una llamada telefónica, también lo puedes hacer. Acá te dejamos el contacto para que no te quedes sin aportar en esta noble causa.

Fono Banco de Chile: 600 637 37 37

Fono Banco Edwards: 600 231 99 99

Informaciones: 800 624 500

Botón Digital

Otra opción es la del "Botón digital". En cada una de las páginas web de los principales bancos del país habrá un banner con la imagen de la Teletón y, al pulsarlo, te pedirá tus datos para hacer la donación.

Ingresa aquí al botón digital de tu banco.

Transferencia

Una de las alternativas más simples para donar es ingresar a tu cuenta bancaria y hacer una transferencia electrónica a la cuenta 24.500-3 del Banco de Chile.

Conoce el último cómputo de la Teletón

Computo 37.327.475.057 Meta $35.248.655.075

