Constanza Piccoli relató ataque de mantarraya que sufrió su pololo en una playa de Estados Unidos: "Gritaba de dolor"

05 nov. 2022 - 11:00 hrs.

Momentos de terror vivió hace unos días la influencer Constanza Piccoli en medio de sus vacaciones en Estados Unidos. Esto, luego de que su pololo, Nicolás Achá, fuera atacado por un animal mientras se bañaba en la playa de Sarasota, Florida.

Según relató en sus historias de Instagram la exintegrante de la serie juvenil de Mega "BKN", su futuro esposo fue mordido por una mantarraya en el pie.

"Nico gritaba de dolor"

"Acabo de vivir una de las hue... más brígidas que me ha pasado viajando. No es de las más brígidas, pero es brígida", dijo Piccoli al inicio de su relato.

"Ustedes no están cachando cómo gritaba, no podía caminar, la cantidad de sangre era enferma. A mí, lo que más me llamó la atención fue eso, porque le salía como grifo la sangre. Corrí a buscar la toalla y paramos un poco el sangrado", detalló a sus seguidores la también actriz.

Tras esto, la joven comenzó a pedir ayuda en la playa, siendo afortunadamente ayudados por una turista que es enfermera. "No sabíamos qué hacer y Nico gritaba del dolor", dijo.

"Llegaron los de la Marina y en verdad fue muy estresante. Nico está bien, con mucho dolor, pero está bien. Había que agregarle adrenalina al viaje", cerró Piccoli.

"No se imaginan cuánta sangre había"

Nicolás Achá también compartió la experiencia en su cuenta de Instagram, mostrando registros de cuando estaba siendo atendido para detener la hemorragia.

"No se imaginan cuánta sangre había. Justo había una enfermera en la playa que detuvo la sangre y el 911 llegó muy rápido", señaló en un pequeño video en el que se encuentra siendo socorrido en la arena.

"Sobreviví. Te paseo mantarraya venenosa", agregó en una historia posterior en la que muestra los vendajes en su pie.

Revisa los registros

