Hija de maratonista que murió corriendo en apoyo a la Teletón en 2012 reconoce que no veía el programa: "Me dolía"

04 nov. 2022 - 18:00 hrs.

Hace 10 años, una tragedia enlutó la Teletón del 2012. En ese entonces, Don Francisco interrumpió la transmisión para informar que un conductor, en estado de ebriedad, atropelló a un grupo de personas que participaban en la "ultramaratón", en apoyo el evento benéfico.



Uno de los hombres que perdió la vida era Jorge, el padre de Kimberly Sepúlveda, quien en ese entonces tenía 15 años. Ese difícil momento se transformó en un trauma y cada año la celebración de la jornada solidaria era un detonante de tristeza para la joven.

En 2022, ya con 25 años y con el nombre artístico de Kim Queensland (el apellido de su abuela materna), esa misma joven está dedicada al canto. A través de su cuenta de Instagram realizó un video entregando su testimonio, en búsqueda de dar un cierre a su traumática vivencia.

"Me dolía ver la felicidad de la gente"

"Cada vez que llega esta época del año me trae los recuerdos más dolorosos de mi vida. Yo evitaba ver la televisión, porque hace 10 años, cuando veía la Teletón, ocurrió esto (mostrando el momento que Don Francisco anunció accidente)", dice Kimberly en la secuencia.

Más tarde, en conversación con LUN, Sepúlveda comentó que su papá "era como un embajador, le hacía feliz ayudar y quiso participar de la carrera porque también era maratonista".

Asimismo, recordó aquel fatídico día: "Volví de mi casa esa noche, prendí la tele y vi a Don Francisco hablar (contando lo que había pasado). Ese video no pude verlo por mucho tiempo, me hacía muy mal repetir ese momento. Todos los años estaba la Teletón y me causaba dolor, me dolía ver la felicidad de la gente y una con un dolor por dentro".

Sobre su publicación, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, Kimberly indicó que el video fue una forma de "cerrar el capítulo y mostrar lo bueno que hizo mi papá y las otras dos personas que murieron ese día, sin esperar nada a cambio".

Además, reveló que su sueño es cantar en la Teletón una canción que le escribió a su padre.

"Eso sería un cierre para mí. Fueron muchos años que estuve mal, con depresión y llega el momento en que uno dice la vida es así y hay que continuar. Por eso quise hacer este cierre", sentenció.

