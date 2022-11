Adamari López recomienda su dieta y fans dudan: Aseguran que se hizo una cirugía bariátrica

03 nov. 2022 - 19:00 hrs.

Hace más de un año, a Adamari López le cambió la vida para siempre. No sólo anunció su separación de Toni Costa, sino que también tuvo un drástico cambio de apariencia que sorprendió a más de uno.

Desde entonces, la artista ha lucido increíble y en cada una de sus apariciones presume su nueva figura en ajustados atuendos, con los que deja claro que está firme y decidida a mantener una vida saludable.

La protagonista de telenovelas asegura que todo su cambio físico ha estado basado en la dieta y en el ejercicio, apoyado por los planes de alimentación de la empresa de Oprah Winfrey, WW, de la cual es embajadora.

Adamari López insiste en que su transformación fue con dieta

Su pérdida de peso fue tan rápida que muchos fanáticos siguen poniendo en duda que lo haya logrado sin la ayuda de una cirugía bariátrica. Sobre todo, porque la presentadora en muchas ocasiones reconoció que le costaba llegar a su peso ideal.

Ahora, la exesposa de Luis Fonsi vuelve a estar en el foco de las críticas, luego de que volviera a recomendar el plan de alimentación que siguió para llegar y mantenerse en esta transformación.

A través de su cuenta de Instagram, compartió un video con los alimentos que consume cuando va de viaje y recomendando el plan que siguió para alcanzar su meta. En el clip se ve a la puertorriqueña ingerir pequeñas porciones de comida y tomar mucha agua. Además de ingerir snacks como frutos secos.

Fans le piden que reconozca cirugía

Los fans de la artista, quienes han seguido paso a paso su evolución, no tardaron en reaccionar y, aunque algunos la felicitaron, otros volvieron a cuestionar que, según ellos, no reconociera el haber pasado por el quirófano, e incluso otros señalaron que es poco ético recomendar algo que no le funcionó.

“Se ve linda, solo que con cirugía, no tiene nada de malo decirlo. Feo es recomendar algo que no te funcionó, solo por dinero”, “con otra cirugía cuida la figura, una lipo más”, “con una cirugía así quién no disfruta de la comida”, “se puso un globo en el estómago, que no sea mentirosa”, fueron parte de las reacciones.

