Actor de Heartstopper se ve "obligado" a revelar su orientación sexual: Denuncia acoso y presión de sus propios fans

La tarde del lunes el actor británico Kit Connor (18), protagonista de la serie de Netflix "Heartstopper", se vio "obligado" a revelar su orientación sexual, debido a la presión y el acoso del que acusa a sus propios fans.

En el drama juvenil Connor interpreta a Nick Nelson, un joven estudiante de secundaria y jugador de rugby que se enamora de un compañero de curso mientras procesa el descubrimiento de su propia sexualidad.

"De vuelta por un minuto. Soy bisexual. Felicidades por obligar a un chico de 18 años a salir del armario. Creo que algunos de ustedes no entendieron el mensaje de la serie. Adiós", tuiteó sorpresivamente el actor que en septiembre había cerrado su Twitter debido a los mismos cuestionamientos a su orientación.

back for a minute. i’m bi. congrats for forcing an 18 year old to out himself. i think some of you missed the point of the show. bye