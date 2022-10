"Soy quien se me antoja ser": Coté López reacciona ante críticas a su outfit en concierto de Bad Bunny

30 oct. 2022 - 22:30 hrs.

El sábado en la noche se vivió el segundo y último show de Bad Bunny en Chile, concierto al que sus mayores fanáticos se vistieron con los atuendos más exóticos en honor al "Conejo Malo", quién los hizo bailar por casi tres horas.

Entre los asistentes estuvo la empresaria e influencer, Coté López, quién decidió lucirse con un outfit de dos piezas y unas botas altas con brillos, usando colores similares a los del personaje de la "Sirenita".

"Soy quien se me antoja ser"

A través de un video que posteó ante sus 2.1 millones de seguidores en Instagram, la chilena se mostró bailando y disfrutando del concierto mientras su marido, Luis Jiménez, la grababa. Ahí se pudo apreciar en detalle su falda tubo de color verde, con una especie de bikini con forma de estrellas y unas botas largas con brillos.

Rápidamente, el posteo superó los mil comentarios de sus fanáticos que halagaban su outfit. Sin embargo, otras personas la criticaron por su "fallido" intento de no llamar la atención.

"Fuiste sencilla, para pasar desapercibida???" y "Como que nadie la vio y eso que fue disfrazada de la Sirenita", fueron algunos de los comentarios que le escribieron en su video.

Sobre esto, la influencer compartió en sus historias de la red social lo que le parecían las críticas que le estaban haciendo. "Si a alguien le incomoda como me visto o como bailo o como soy pues: 'deja de seguir'", empezó a decir.

"Mi gente ya sabe como soy y como me pongo jajaja si te perturba entonces tú no eres mi gente. Yo no trato de ser 'elegante, ni fina, ni dama'... ni ninguna etiqueta… solo soy quien se me antoja ser y punto", terminó de expresar.

