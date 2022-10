Jack Johnson vuelve a Chile tras cinco años: Revisa la fecha de venta y precios de entradas

24 oct. 2022 - 23:00 hrs.

Jack Johnson regresa a Chile luego de cinco años, para presentar su último álbum de estudio, 'Meet The Moonlight'.

El artista vendrá al país como parte de su nuevo tour, y llega tras las fechas que realizará en Estados Unidos, buscando encantar nuevamente a su público, tal como en 2017.

Sus canciones, autobiográficas en su mayoría, encontraron resonancia en el público que lo condujo al estudio para dar forma a una contundente discografía: Brushfire Fairytales (2001), On And On (2003), In Between Dreams (2005), Sleep Through The Static (2008), To The Sea (2010), From Here To Now To You (2013), All the Light Above It Too (2017) y Meet The Moonlight (2022).

¿Cuándo se realizará el concierto?

13 de enero de 2023 en el Movistar Arena.

¿Cuándo comprar entradas?

Preventa Exclusiva Clientes Banco de Chile desde el 25 de octubre al mediodía.

Venta general desde el 27 de octubre en Punto Ticket.

Último disco

A lo largo de diez temas cautivadores e infinitamente impredecibles, examina un espectro de preocupaciones existenciales (la impermanencia de la vida y la fragilidad de la conexión humana, la lucha por la comunidad y la presencia en un mundo en constante fragmentación), infundiendo a cada indagación la profunda calidez y la gracia poética que siempre han impregnado su música.



“De alguna manera, las buenas canciones son como la buena ciencia, donde crean una cadena de pensamiento que simplemente conduce a más preguntas”, dice Johnson. “No siempre existe esa solución agradable y limpia sobre qué hacer a continuación si desea una relación perfecta o más tranquilidad; a veces es solo señalar todo lo que se interpone en el camino. Pero espero que la canción termine haciéndote sentir bien y te da el consuelo de saber que otras personas están pasando por las mismas dificultades”.

Todo sobre Conciertos