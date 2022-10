"Muy tontos o muy pillos": Neme indignado por entrega de vales de gas gratis a funcionarios municipales de Chillán Viejo

21 oct. 2022 - 14:00 hrs.

Indignación fue la que mostró José Antonio Neme frente al alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, luego que se conociera que su municipio entregó vales de gas licuado a funcionarios públicos y familiares de estos, que no cumplían con los requisitos socioeconómicos respectivos.

Una investigación de Contraloría, a la que tuvo acceso el equipo de Mega Investiga, constató que 795 vales de gas fueron entregados a personas que no pertenecen al 40% más vulnerable en adelante de la población, como indicaba el programa.

"Son muy tontos o muy pillos"

El alcalde fue invitado al "Mucho Gusto" a conversar sobre esta investigación, para que explicara cuál fue el error, a su juicio, de esta política pública, no sin antes oír la sincera opinión de José Antonio Neme.

"Aquí hay un mal gasto de recursos públicos, o sea, darle vales a personas muertas, darle vales además al señor que es funcionario municipal que evalúa a su señora, a la hija de su señora, y a la hija, hija de su señora... perdóname, pero no es aceptable", expresó el conductor del matinal.

Del Pozo aclaró que no se le dio vale a personas muertas, sino que a los familiares de fallecidos, que sí cumplían con el requisito socioeconómico. "Era un cilindro de 15 (kilos) por la familia, no por el titular", expresó.

Neme hablando con el alcalde de Chillán Viejo

"Ese caso me parece que ahí hay un error, eso se llama error", comentó Neme, pero hizo la salvedad de que los funcionarios municipales que realizaron la evaluación a sus familias, y les dieron el vale de gas sabiendo que no les correspondía, es algo que no debería haber ocurrido.

"No hay que ir a un doctorado en Stanford para darse cuenta de que si yo soy funcionario público, y estoy evaluando a personas que se van a beneficiar de recursos públicos, ¡no puedo poner a mi prima hermana!", le reclamó Neme.

Neme en Mucho Gusto

En este sentido, insistió en que esto "no se hace, me cuesta entender a los municipios (...) hay que ser muy tonto, disculpe que le diga, o son muy tontos o muy pillos, pero si yo estoy acá (municipalidad) y me llega un beneficio con un recurso público y yo llamo a mi tía... ¡No! Uno hace una separación inmediata".

