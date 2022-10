Gas a precio justo en Chillán Viejo: Contraloría detecta vales entregados a funcionarios municipales de ingresos altos

19 oct. 2022 - 13:13 hrs.

“El gas más barato de Chile”, así presentó el alcalde de Chillán Viejo, Jorge del Pozo (Independiente), el programa “Gas + Barato” en enero de 2022. La iniciativa pretendía ser una ayuda para los segmentos más vulnerables de la comuna, permitiendo el acceso a cilindros de gas de 15 kg por menos de $15 mil.

Sin embargo, una denuncia de posibles irregularidades alertó a la Contraloría General de la República (CGR) que realizó una auditoría al programa entre enero y junio de este año. Mega Investiga accedió al informe y constató que 795 vales de gas fueron entregados a personas que no pertenecen al 70% más vulnerable, como indicaba el programa.

¿En qué consiste el plan?

“Chillán Viejo Gas + Barato” consiste en un subsidio municipal entregado a familias de esa comuna que tengan un índice de vulnerabilidad superior al 40%. En este se entregaban vales para que los beneficiarios pagaran menos por la recarga de gas de cilindros de 15 kilos de Abastible o Gasco.

Al comienzo del programa, el subsidio que la familia recibía para comprar gas, dependía del tramo que tuviera en el Registro Social de Hogares (RSH). Desde junio, el programa se amplió y todas las personas que calificaran debían pagar sólo el 55% del precio total.

Los beneficiados: funcionarios municipales del 80% de mayores ingresos

Según el informe final publicado por CGR, 396 de los beneficiarios del programa figuran como funcionarios públicos en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER). De ellos, 159 son funcionarios de la Municipalidad de Chillán Viejo.

Además de esto, la entidad fiscalizadora recalca que “119 funcionarios presentaban una calificación socioeconómica del 80%, 90% y 100% de mayores ingresos o menor vulnerabilidad socioeconómica”.

Sumado a esto, también se entregaron vales a familiares de los asistentes sociales que participaron de su entrega. A ojos de la Contraloría, esto podría significar un conflicto de interés en el municipio.

Respecto a las causas de esta irregularidad, el documento advierte sobre eventuales responsabilidades administrativas. La CGR estableció que los informes elaborados por los asistentes sociales, a cargo de la entrega del beneficio, corresponden a un formato que no considera “la realidad de cada beneficiario, razón por la cual no justifican su necesidad”. Además, Contraloría observó que “se proporcionó el dato de la calificación socioeconómica en forma incompleta” sin considerar la realidad del potencial beneficiario, permitiendo que personas de ingresos más altos recibieran un beneficio que no estaba destinado a ellos.

Entrega de vales a fallecidos

Un punto que llamó la atención de Contraloría, es que se entregaron vales de gas a tres personas fallecidas. En estos casos, las personas fueron inscritas previo a su muerte y los vales se cobraron después. “La información correspondiente al registro social de hogares tiene una actualización con desfase de un mes”, puntualizó el municipio. Además, dijo que aunque esos jefes de hogar habían fallecido, el programa estaba destinado a grupos familiares.

Sin embargo, Contraloría mantuvo la observación y ordenó al municipio ajustar sus procedimientos para “asegurar la correcta entrega de beneficios”.

$167 millones no registrados en libros contables

Contraloría también detectó diferencias entre los saldos y balances registrados por la Municipalidad, y las cartolas bancarias emitidas al 30 de junio de 2022. Para esa fecha, el municipio contaba con más de $382 millones en su cuenta corriente, de los cuales $167 millones no fueron registrados en los libros contables. Ahora, la Municipalidad deberá acreditar con documentos ante la CGR qué pasó con el dinero y por qué está esa millonaria diferencia.

¿Qué va a pasar?

Contraloría indicó que el municipio tendrá que instruir un procedimiento disciplinario para determinar quiénes son responsables de estas irregularidades. El informe de la Municipalidad deberá ser enviado a la CGR en 15 días hábiles.

Actualmente, en el sitio de la Municipalidad de Chillán Viejo sólo se encuentra disponible el programa “Gas Vecino”. A diferencia del beneficio anterior, se entrega un descuento menor en la compra de gas mediante un convenio con la empresa Lipigas. Por ejemplo, en el caso de la recarga de 15 kg. se aplica una rebaja de $4.000, lejos de los vales que previamente cubrían cerca de la mitad del precio del servicio.