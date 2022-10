"Gente de mier...": Trini Neira arremete con todo contra quienes le envían desagradables mensajes

21 oct. 2022 - 17:00 hrs.

Trinidad Neira, la hija mayor de Pamela Díaz y Manuel Neira, respondió con todo a los usuarios de redes sociales que le han dejado desagradables mensajes.

La primogénita de Pamela se ha convertido en una influencer de Instagram durante los últimos meses, acumulando más de 450 mil seguidores en dicha plataforma.

El enojo de Trini Neira

Durante este jueves 20 de octubre, en horas de la tarde, Trinidad hizo una improvisada transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde se dio el tiempo de interactuar con los usuarios.

Muchos le pedían que cantara, debido a que tiene una melodiosa voz, y le realizaron simpáticas preguntas y comentarios. Sin embargo, de acuerdo a lo que informa el sitio Página 7, algunos comenzaron a atacarla.

"Eres linda, pero no tienes nada en la cabeza" o "anda a trabajar como tu mamá", fueron algunos de los mensajes que le dejaron, los cuales ella decidió ignorar.

No obstante, entre los que comentaban, había algunos que decidieron defender a Trini. Si bien la hija de Pamela Díaz les agradeció, también les pidió que no le dieran mayor importancia.

"Yo no pesco a la gente de mierda, ustedes tampoco pesquen, de verdad, si por lo mismo no pesco, ustedes no se calienten la cabeza (...) Si yo no les doy pantalla, ustedes tampoco, para qué. No pesquen, de verdad, porque se calientan la cabeza ustedes, y yo estoy cagá de la risa", expresó

Pasados unos minutos, la hija de Pamela coincidió con algunos mensajes de sus fans que no entendían para que los "haters" se conectaban a la transmisión, solo para enviar mensajes negativos.

"Lo mismo digo yo, pero la gente cu... es así (...) No pesquen, si yo no pesco, ustedes tampoco, la gente siempre va a tirar mier...", cerró.

