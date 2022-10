"Nunca logré pinchar por ahí": Michelle Carvalho revela el insólito motivo por el que no puede tener Tinder

19 oct. 2022 - 15:30 hrs.

En esta era, plagada de redes sociales, una de las actividades que casi todos realizan, al quedarse solteros, es descargar Tinder para así conocer a nuevas personas y, por qué no, un nuevo amor.

No todas las personas han tenido una buena experiencia con la mencionada aplicación. Bien sabe de esto la modelo brasileña Michelle Carvalho.

Su fracaso no tuvo que ver con que su celular tuviera poca memoria, por problemas de su dispositivo o por la gente que estaba conociendo en la app. Más bien, fue por el mismo Tinder que le prohibió mantener su cuenta.

"Nunca logré pinchar por ahí"

Así lo reveló la brasileña en uno de los más recientes capítulos del podcast "Con la ayuda de mis amikas", conducido por Valeria Luna y María José Castro.

En el episodio, abordaron junto a Carvalho su reciente soltería, tras haber terminado con Ricardo Dalli, reconociendo que no puede hacerse una nueva cuenta en Tinder.

De acuerdo a su relato, hace algún tiempo se descargó la app y pudo realizarse un usuario. Sin embargo, las personas que ven su perfil la han reportado debido a que, en ese momento, creyeron que alguien se hacía pasar por ella.

"Si descargo la aplicación y soy yo, obviamente pongo Michelle y mi foto, pero la gente no cree que soy yo, entonces en su momento yo recuerdo que pagué el premium y todo, puse ese loguito verificado, que era yo. Y mismo así me denunciaron tanto que un día entré y Tinder me había sacado de la aplicación", rememoró.

Aseguró entre risas que "si quisiera regresar un día, yo tendría que comprar un número nuevo porque con el mío yo ya estaba bloqueada de por vida", debido a que para registrarse en Tinder se debe hacer con el número telefónico, el cual ya tiene su cuenta clausurada.

"Nunca logré pinchar por ahí desde entonces", concluyó, dejando en claro en este sentido que, si alguien ve ahora su foto en Tinder, no es ella.

Todo sobre Famosos chilenos