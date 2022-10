"Es triste": Kenita Larraín revela que perdió un embarazo tras contagiarse de coronavirus

19 oct. 2022 - 09:15 hrs.

Una triste situación fue la que reveló haber vivido, durante la pandemia, la modelo María Eugenia "Kenita" Larraín junto a su familia, debido a que perdió un embarazo.

La situación la contó en un programa de TVN, donde reconoció que con su marido tenían el deseo de darle un hermano a su hija Sophia, con el objetivo de "darle una seguridad (...), la compañía".

"Hay que agradecerle porque igual vino"

"Con un hermano o hermana, de alguna forma podía quedarse acompañada", agregó Kenita, justificando la decisión del tratamiento de fertilidad que había iniciado hace algunos meses con su marido.

Tras un intento fallido, el segundo resultó y este tampoco logró salir exitoso, debido a que Larraín tuvo coronavirus. "La primera vez no resultó, la segunda vez resultó y a todos nos dio Covid, fue tremendo", sentenció emocionada.

Pese a su visible conmoción, en el programa siguió abordando el tema, debido a que bajo su punto de vista al "hablarlo uno se va sanando", dando luego una profunda reflexión sobre esta pérdida.

"Aunque ese bebé haya estado aunque sea un día en esta familia, hay que honrarlo, hay que agradecerle porque igual vino", reconociendo que pese a que no nació, de todas formas decidió bautizarlo como "Miguel, por el arcángel Miguel", señaló.

Sobre sus síntomas, contó que el Covid-19 le dio tan fuerte que "caí a la clínica porque me empecé a desmayar. Todos los síntomas se intensificaron, tenía muchos dolores de cabeza, terrible".

Antes de que le dieran el alta desde el recinto médico, los profesionales le indicaron que ya no estaba embarazada. "Es triste, pero también me ayudó a aceptar (...) a soltar ese control de que Sofía sí o sí va a ser más feliz con un hermano, a lo mejor no, quizás ella en su contrato decidió venir a ser hija única", cerró.

