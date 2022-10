"Está muy nervioso": Cecilia Bolocco revela la preocupación que tiene su hijo Máximo por rendir la PAES

19 oct. 2022 - 15:00 hrs.

El próximo 28, 29 y 30 de noviembre, serán cientos de miles de jóvenes y adultos los que rendirán en Chile la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), instrumento que mide los conocimientos para ingresar a estudiar, valga la redundancia, a la educación superior.

No son pocos los estudiantes de cuarto medio que se encuentran preparándose actualmente para rendir la PAES, estudiando y repasando las materias de cada prueba, como matemática, lenguaje, historia y ciencias naturales.

Entre este grupo se encuentra Máximo Menem Bolocco, el hijo de Cecilia Bolocco, quien, de acuerdo a su madre, se está preparando con todo para los exámenes.

Todo sobre Máximo Bolocco

El nerviosismo de Máximo

En una reciente transmisión de Instagram, Cecilia contó que su hijo ha estado durante las últimas semanas estudiando, con bastante nerviosismo.

"(Máximo) Está muy nervioso porque tiene que dar la Prueba de Aptitud o cómo se llame, porque ya me olvidé cómo le pusieron, porque le cambian tantas veces el nombre a la payasada", indicó en su "live".

Bolocco, quien se encuentra preocupada por el estado anímico de su hijo, le entregó un consejo, llamándolo a despreocuparse si no le va como espera en los exámenes.

"Le dije: 'Sabí que más, Máximo... No. Yo te quiero feliz. Si te está poniendo tan infeliz eso, no des la prueba'. No sé si es una buena idea lo que dije, pero se lo dije", reconoció.

Su llamado lo justificó, asegurando que cree fervientemente en que su retoño debe ser "una persona feliz". "Tiene tanto potencial, tiene tanta calidad humana, tiene tanta sabiduría y tanto que entregar que no puede andar afligido porque le va mal en el ensayo de matemática", cerró.

Cabe destacar que en una entrevista exclusiva que dio a Meganoticias.cl en marzo de este 2022, Máximo reconoció que desea estudiar ingeniería comercial o International Business, que se imparte en la Universidad de Los Andes.

Revisa su live (minuto 13:50)

Todo sobre Famosos chilenos