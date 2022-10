BTS anuncia que comenzará a cumplir con el servicio militar obligatorio: Jin será el primero en acudir

17 oct. 2022 - 07:36 hrs.

Desde hace meses que se rumoreaba que la banda surcoreana de K-Pop BTS comenzaría su servicio militar y finalmente llegó el día. La empresa Big Hit informó a través de un comunicado que los miembros del grupo comenzarán de manera paulatina a cumplir con la imposición de legislación de su país.

Tras un masivo concierto en que apoyaron la candidatura de Busan para la Expo Mundial 2030, la agrupación comenzará un receso, ya que Jin será el primero en cumplir con el servicio militar.

Todo sobre BTS

¿Cuándo volverá la banda?

De acuerdo a la empresa, todos los integrantes se darán un tiempo para apoyar sus carreras solistas hasta que les toque su turno de realizar la instrucción con el ejército de Corea del Sur.

Una vez que todos cumplan su obligación, se estima que volverán a los escenarios durante 2025, fecha para la cual ya comienzan a prepararse en el Army, su club de fans internacional.

Revisa el comunicado de Big Hit

BIGHIT MUSIC se enorgullece en anunciar hoy que los miembros de BTS actualmente están avanzando con planes para cumplir con su servicio militar. Después del fenomenal concierto para apoyar la candidatura de Busan para la Expo Mundial 2030, y a medida que cada individuo se embarca en proyectos en solitario, es el momento perfecto y los miembros de BTS se sienten honrados de servir.

Desde la creación de BTS hace más de diez años, la banda ha alcanzado el éxito internacional, batido récords y catapultado al K-Pop a la estratosfera mundial. BIGHIT MUSIC se ha centrado en el momento histórico en que sería posible respetar las necesidades del país y que estos jóvenes saludables sirvieran con sus compatriotas, y ese momento es ahora. El miembro del grupo, Jin, iniciará el proceso tan pronto como concluya su agenda para su lanzamiento en solitario a fines de octubre. Luego seguirá el procedimiento de enlistamiento del gobierno coreano. Otros miembros del grupo planean realizar su servicio militar en base a sus propios planes individuales. Tanto la compañía como los miembros de BTS esperan volver a reunirse como grupo alrededor del 2025 luego de su compromiso de servicio.

Con el lanzamiento de su primer álbum de antología a principios de este año, abrió el camino para permitir que los miembros se tomaran un tiempo para explorar proyectos individuales. Como parte de la familia HYBE, apoyamos y alentamos a nuestros artistas y estamos más que orgullosos de que ahora cada uno tendrá tiempo para explorar sus intereses únicos y cumplir con su deber al servicio del país al que llaman hogar.

“Yet To Come (The Most Beautiful Moment)” es más que una canción de su último álbum, es una promesa, hay mucho más por venir en los próximos años de BTS.

Todo sobre K-pop