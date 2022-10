Cecilia Bolocco contó cómo eligió su vestido de novia: "Me enamoré de él, me sentí una princesa"

14 oct. 2022 - 12:00 hrs.

Por decisión propia, la exMiss Universo, Cecilia Bolocco, decidió mantener en total hermetismo su matrimonio con José "Pepo" Daire, evitando anunciar a la prensa detalles sobre el evento.

Recordemos que fue el pasado sábado 8 de octubre cuando la diva chilena dio el "sí" por tercera vez. Anteriormente, estuvo casada con el norteamericano Michael Young, y luego con el expresidente argentino Carlos Menem, padre de su hijo Máximo.

Con el paso de los días, la diseñadora de modas decidió dar a conocer diversos aspectos de la boda a sus fieles fanáticos a través de "lives". En el más reciente, sorprendió enseñando su vestido de novia.

"Me sentí como una princesa"

Si bien ya se había filtrado que la celebridad optó por un traje de su amiga Silvia Tcherassi, diseñadora colombiana, ahora contó nuevos antecedentes de su elección.

"Es como esos jarrones que me gustan, tan primaveral, fresco, cómodo y bueno, con un gran escote", señaló en el registro, en el que dejó ver la prenda blanca con flores estampadas azules.

Sin embargo, la conductora de TV confesó que esta no fue su primera opción, ya que en un principio pensó en casarse con un vestido color hueso que ya había usado durante la pandemia. "Era muy como lo que me pongo siempre", indicó.

Al probarse dicha prenda, le dijo a Tcherassi: "Me encanta, lo único es que no me siento especial, pero me lo voy a poner igual". Fue entonces que eligieron el traje que terminó utilizando en la ceremonia.

"Primero me lo mostró en (color) blanco, y yo le dije 'no, es que yo quisiera algo que no fuese blanco, porque si vamos a hacer algo especial...'", recordó.

Y añadió que "ahí llegó ella a la conclusión de que este sería mi vestido de novia. Me enamoré de él, me sentí una princesa", relató Bolocco.

