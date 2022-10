JP Cretton apoya a Pamela Díaz tras revelar que sus ex no le pagan pensión alimenticia: "Que tu voz se amplifique"

14 oct. 2022 - 08:00 hrs.

Explosivas fueron las declaraciones que dio a través de su cuenta de Instagram la conductora de televisión Pamela Díaz, revelando que sus exesposos, con quien tuvo hijos, no le han pagado la pensión de alimentos.

"Vengo saliendo del Banco Estado, temazo: pensión de alimentos, soy parte del ochenta y tanto por ciento que trabaja y mantiene a sus hijos. Primer finado (exesposo), hace 14 años que no lo demandaba, lo demandé en septiembre del año pasado, tonta yo, nada qué decir, por los derechos de mis hijos, me paga 290 mil pesos por cada niño, hace cinco meses que no paga", indicó de entrada.

Luego agregó: "Otro finado, no ve a mi hija hace tres años y hace dos años no paga la pensión alimenticia. Hay un vacío tremendo, yo de verdad cuando salí con rabia, me dieron ganas de llorar, me dieron ganas de gritar, de todo; digo 'hue... qué injusto'".

Todo sobre Jean Philippe Cretton

El apoyo de Jean Philippe Cretton

Uno de los primeros en salir a apoyar a Pamela Díaz fue su pololo, Jean Philippe Cretton, con quien tiene una relación desde el 2020.

En su comentario escribió: "Que tu voz se amplifique más y más para al fin poder cambiar un sistema arcaico, burocrático y anquilosado, que solo humilla una y otra vez a madres e hijos que exigen lo mínimo para que haya algo de justicia, ante el abandono e indiferencia. Te amo".

La reacción de Cretton fue ampliamente respaldada por los internautas, logrando más de 6 mil "me gusta" y decenas de respuestas, valorando el apoyo que le da a su polola.

Revisa el video de Pamela y el comentario de Jean Philippe

Comentario de Jean Philippe Cretton

Pamela Díaz y las pensiones de alimentos

Sobre este asunto, Pamela Díaz habló con un programa de Canal 13, entregando fuertes declaraciones en contra de los padres de sus hijos.

"Económicamente, no pasan ni uno. Hoy me hago responsable yo en general de todo. Desde si están enfermos o no están enfermos, si es que comen algo, si es que están enojados... todas las cosas las vivo sola y es súper heavy", asumió.

View this post on Instagram A post shared by Pamela Díaz (@pamefieradiaz)

Consultada sobre los conflictos judiciales que ha protagonizado por las pensiones de alimento que debería recibir, Pamela lamentó que exista "un vacío (legal) tremendo, sobre todo en este momento".

Y continuó haciendo un fuerte descargo contra ambos hombres, diciendo que "para mí están muertos los dos papás de mis hijos".

De todas formas, agradeció tener la posibilidad de darle un buen pasar a sus pequeños. Eso sí, no dejó pasar la oportunidad para repasar a sus exparejas. "Encuentro súper injusto cuando uno cría sola... si el otro no tiene lucas, sé más gente y ayúdame el fin de semana", apuntó.

Todo sobre Famosos chilenos