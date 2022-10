"Me cuesta hablar": Fernando Larraín sufrió un accidente en su moto y se grabó desde la ambulancia

07 oct. 2022 - 12:00 hrs.

Una preocupante historia fue la que subió el actor Fernando Larraín a sus redes sociales, en la que aparece siendo trasladado a bordo de una ambulancia por las calles de Santiago.

Resulta que al actor de la recordada serie "Casado con hijos" lo chocaron por alcance mientras iba a bordo de su moto, provocándole lesiones que lo obligaron a llevarlo hasta la clínica.

El accidente de Fernando Larraín

Desde la camilla en la ambulancia, Fernando grabó unas historias de frente, en las que se aprecia que apenas se puede mover tras el impacto sufrido.

"Estamos acá, me parece que es primera vez en mi vida que me pasaron a llevar en la moto. No sé en qué estoy en estos momentos, pero saludos a todos los seguidores, me cuesta hablar, pero es lo que me está pasando", aseveró.

Pese a su estado, Fernando bromeó con los técnicos en enfermería presentes en la ambulancia, debido a que el vehículo se movía mucho mientras lo llevaban al recinto asistencial. "Hay que cambiar la amortiguación", señaló entre risas.

Lo cierto es que las lesiones que sufrió el actor no fueron de gravedad, de acuerdo a lo que señaló su hermano Nicolás Larraín a Las Últimas Noticias.

"Llegó una ambulancia, se fue a la clínica y le hicieron radiografías. Y mañana (viernes) un escáner para ver si le operan o no la pierna. Está muy machucado", indicó.

"Fue un tobillo, no más. Podría haber sido mucho peor. Chocar en moto hoy en día es grave", señaló al cierre de la entrevista, en la que lamentó que la rehabilitación de Fernando tomará tiempo.

