"Un milagro absoluto": Actriz Hilary Swank revela que se convertirá en madre de gemelos a sus 48 años

06 oct. 2022 - 12:00 hrs.

La destacada actriz estadounidense Hilary Swank, de 48 años, sorprendió durante esta semana tras anunciar que se encuentra embarazada de gemelos.

Cabe destacar que en 2018, Swank se casó en segundas nupcias con el empresario Philip Schneider. Es con él con quien, en la primavera de 2023, espera convertirse en madre.

"Lo próximo que haré será ser mamá"

Swank, que a lo largo de su carrera ha sido merecedora de dos premios Oscar, hizo el anuncio en el matinal estadounidense de la cadena ABC, "Good Morning America", donde habló en extendido sobre su nuevo estatus gestacional.

"Esto es algo que hemos estado esperando durante mucho tiempo y lo próximo que haré será ser mamá", reveló en el programa, en donde añadió que "y no solo de uno, sino de dos".

"No lo puedo creer. Es tan agradable poder hablar de ello y poder compartirlo", añadió en el espacio, en el que contó que tanto en su familia como la de su marido, ha habido varios embarazos múltiples. "Es una bendición, un milagro absoluto. Increíble", acotó.

Horas más tarde, a su cuenta de Instagram subió un video en el que aparece luciendo su incipiente vientre de embarazo. "Próximamente. Doble función", escribió en la descripción, junto a dos emojis de ángeles.

Revisa la publicación

El anhelado deseo de ser madre

Cabe destacar que la actriz Hilary Swank hace más de 10 años ya había revelado a la prensa que tenía profundos deseos de convertirse en madre.

En 2006, cuando estaba casada con Chad Lowe, señaló que "definitivamente, me gustaría tener hijos algún día. Eso es definitivamente algo en lo que siempre he pensado cuando era una niña, muy, muy joven", expresó, según consigna Page Six.

Casi dos décadas después de dicha declaración, y a sus 48 años, Hilary Swank finalmente podrá cumplir su gran anhelo.

