Paramore anuncia su regreso a Chile para marzo del 2023

05 oct. 2022 - 22:50 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la banda estadounidense "Paramore" publicó en sus redes sociales que volverán a presentarse en Chile para el próximo año, en medio de un tour por Latinoamérica para promocionar su nueva producción discográfica.

¿Cuándo será el concierto?

La cita será el 5 de marzo del 2023 en el Movistar Arena, en el marco de la gira promoción de su próximo disco "This is Why".

Además de nuestro país, la banda liderada por Hayley Williams reveló las fechas de los shows en Perú, Argentina, Argentina y Colombia.

Venta de entradas

La venta de entradas comenzará este viernes 7 de octubre a través de Punto Ticket, con precios que pronto serán informados.