"Ha sido un buen año": Angélica Castro realiza sincera reflexión sobre su 2022

05 oct. 2022 - 15:00 hrs.

La conductora de televisión Angélica Castro habló con la prensa por primera vez tras el escandaloso video que protagonizó su marido, Cristián de la Fuente.

En el clip, el actor aparece besando apasionadamente a una joven en un bar de México, y ha sido ampliamente viralizado por diversos medios de comunicación y redes sociales.

Las declaraciones de Angélica Castro

La educadora diferencial de profesión fue captada en la inauguración de un nuevo supermercado por el medio ADN.cl, con quienes habló escuetamente sobre su presente.

Al citado portal explicó que "quería venir a conocer esta reapertura maravillosa... es impresionante la variedad. Me gusta ir al súper y no que me lleven las cosas a la casa porque a mí me gusta ver, tocar, leer etiquetas".

Castro defendió su opción de mantenerse activa en eventos y apariciones públicas, debido a que "tenía varios acuerdos... todo el año estoy siempre igual, lo que pasa es que uno no siempre sale o le llama la atención. Pero tenía varios acuerdos comerciales".

A modo de cierre, Angélica Castro hizo un balance de lo que ha sido su año, asegurando que "estoy con bastante trabajo gracias a Dios. Todo el año ha sido un buen año".

Cabe recalcar que a comienzos de esta semana, Cristián de la Fuente fue captado por las cámaras de un programa de farándula, mientras llegaba a México, en donde entregó una corta declaración sobre su video.

"Para mí las personas con las cuales tengo que pedir perdón es mi familia. Enmendar el error, pedir perdón y ser una mejor persona", aseveró.

